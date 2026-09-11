Łapią ludzi na apkę do spotkań. mBank ostrzega klientów

„Jeśli ktoś kto do Ciebie dzwoni twierdzi, że jest pracownikiem banku i wysyła Ci SMS lub namawia do zainstalowania aplikacji do spotkań zdalnych, to nie rozmawiasz z pracownikiem banku” – tyle trzeba zapamiętać, żeby nie stracić wszystkich swoich pieniędzy.

Tym razem złodziei ma uwiarygodnić użycie powszechnie znanych aplikacji do spotkań online i „wirtualny pokój” z logo mBanku.

Oszustwo na mBank. Logo i słownictwo nie potwierdza tożsamości

Scenariusz oszustwa zwykle zaczyna się od hiobowej informacji, że pieniądze są zagrożone, a przedstawiciel banku dzwoni, żeby je ochronić. Nowy element to namawianie do zainstalowania aplikacji Zoom służącej do spotkań online i dołączenie do „wirtualnego pokoju mBanku”.

Żeby sie uwiarygodnić w oczach ofiary, przestępcy posługują się logiem mBanku, profesjonalnie wyglądającymi komunikatami, bankowym słownictwem oraz kodami, które rzekomo mają służyć do potwierdzenia tożsamości pracownika.

mBank zwrócił się do swoich klientów z ostrzeżeniem: „Logo, nazwa banku, czy słownictwo, które wydaje się profesjonalne nie potwierdzają tożsamości rozmówcy”. W ten sposób bank apeluje, żeby i tym razem nie dać się zwieść pozorom.

Potwierdzenie z aplikacji mobilnej banku. Weryfikacja tożsamości

Oszuści kolejny raz dążą do uzyskania danych osobowych i danych do logowania do konta. Jak się uchronić przed stratą pieniędzy? Najłatwiej jest po prostu rozłączyć rozmowę bez zbędnych tłumaczeń i zadzwonić na infolinię banku z prośbą o informacje. Po co wysłuchiwać kłamstw na temat zmowy pracowników banku, z powodu której trzeba ukryć pieniądze? A właśnie w tym kierunku oszuści poprowadzą rozmowę.

Nie wolno reagować także na prośbę zainstalowania aplikacji do spotkań online, żeby w ten sposób zweryfikować tożsamość „pracownika” banku.

mBank ma własne zabezpieczenie: „Gdy zadzwoni do Ciebie nasz pracownik otrzymasz powiadomienie w aplikacji mobilnej mBanku z jego danymi. Dzięki temu masz pewność, że rozmawiasz z przedstawicielem banku, a nie oszustem” - zapewnia w komunikacie bank. Osobom dociekliwym bank wyjaśnia: „Nasza aplikacja dostaje powiadomienie z systemu operacyjnego telefonu, że właśnie trwa rozmowa telefoniczna przychodząca. W tym czasie sprawdzamy w naszym systemie, czy właśnie wykonujemy połączenie na Twój numer telefonu”.

Dlatego warto się w trakcie rozmowy zalogować do autoryzowanej przez bank aplikacji. Jeżeli połączenie nie pochodzi z mBanku, w aplikacji wyświetli się komunikat: „nie rozmawiasz teraz z mBankiem”. To sygnał żeby się jak najszybiej rozłączyć.

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