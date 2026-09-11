Komu ZUS jeszcze raz przeliczy emeryturę? Bardzo dużej grupie Polaków

Na emeryturze każdy grosz się liczy, bo wydatków nie jest mniej, tylko więcej. Z racji wieku i stanu zdrowia seniorzy często są zmuszeni więcej wydawać w aptece, czy przy korzystaniu z prywatnej służby zdrowia lub z dodatkowej opieki.

Pokolenie, które już świadczenia z ZUS otrzymuje wyrosło w atmosferze, którą najłatwiej charakteryzuje powiedzenie „siedź w kącie a znajdą cię”. Czasami warto jednak wyjść ze strefy komfortu i samemu zawalczyć o wyższe świadczenie, bo są okoliczności, które tego wymagają.

Nie ma się czego obawiać – przeliczenie emerytury na wniosek nie może obniżyć dotychczasowego świadczenia! Emeryci nie ryzykują obniżki świadczenia.

Dalsza praca i waży na emeryturze. Warto wypełnić druk ERPO

ZUS ponownie przelicza świadczenia albo automatycznie, albo na wniosek. Najczęściej z ponownego przeliczenia znacząco korzystają ci, którzy po przejściu na emeryturę pracowali lub nadal pracują. Każda składka, która wpłynęła na konto w ZUS po przejściu na emeryturę zwiękksza zgromadzony kapitał i podnosi wysokość świadczenia.

Aby doliczyć nowe składki do otrzymywanego świadczenia, trzeba samemu o to zadbać. W takiej sytuacji ZUS radzi składać wniosek o przeliczenie o wdzięcznej nazwie ERPO raz w roku, np. po zamknięciu roku kalendarzowego lub w okolicach urodzin.

Nowe dokumenty i waloryzacja. Korzystniejsze tablice długości życia

Podobnie trzeba postąpić po znalezieniu dodatkowych dokumentów potwierdzajacych pracę, które nie zostały uwzględnione przy wyliczeniu świadczenia. Jest to ważne zwłaszcza jeżeli aktywność zawodowa miała miejsce przed 1999 rokiem, czyli przed wejściem w życie reformy emerytalnej. Jak przekomnuje prezes ZUS Liwiusz Laska, nawet najmniejsze kwoty składek z tamtego okresu zostaną wielokrotnie zwaloryzowane – zgodnie z upływem lat.

Trzecia okoliczność, która może przynieść korzyści to zmiana wskaźników życia na korzystniejsze. Główny Urząd Statystyczny wylicza ile miesięcy życia ma jeszcze przed sobą senior w określonym wieku i z podziałem na płeć. Na ogół długość życia się wydłużą, więc świadczenie z ZUS maleje, ale to nie znaczy, że zawsze tak będzie.

Prawo do przeliczenia mają również osoby pobierające wcześniejsze emerytury, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny.

Wniosek mozna przesłac pocztą, złożyć osobiście w oddziale ZUS lub za pośrednictwem portal PUE/eZUS. ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

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