Zboża, pestki, łuski? Cena tony pelletu zimą może przebić 4 tys. zł

Ekologiczne paliwa muszą w końcu zastąpić Polakom te nieekologiczne – taka decyzja została podjęta kilka lat temu na szczeblu unijnym, jest przeniesiona na szczebel krajowy i odwrotu od niej nie będzie. Smogu jest w Polsce za dużo.

Dzięki dopłacie do wymiany kopciuchów z programu „Czyste Powietrze”, oraz przez złe doświadczenia z pompami ciepła, liderem ekologicznych paliw został w Polsce pellet. Okazuje się jednak, że sprasowanych pod wysokim ciśnieniem trocin, wiórów czy zrębków nie starcza dla wszystkich chętnych – to dlatego ceny pelletu idą w górę. Zamienniki są tańsze, ale czy to dobre rozwiązanie? Okazuje się, że nie do końca.

Prognoza na zimę 2026/2027. Prawdopodobne ceny pelletu

Na spotkaniu przedstawicieli branży OZE z urzędnikami Ministerstwa Energii pojawiły się zapowiedzi, że w przypadku mroźnej zimy cena pelletu może przebić w Polsce nawet poziom 4 tys. zł za tonę. Aktualnie za tonę tego rodzaju biomasy (certyfikowany pellet klasy A1) trzeba zapłacić od 1500 do 2600 zł – to wzrost o 30 proc. W porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym przy płaceniu za pellet z portfela trzeba wyjąć nawet o 700 zł za tonę więcej, a zima za pasem. We wrześniu 2025 roku pellet można było znaleźć w cenie około 1400 zł za tonę.

Jeżeli zima 2026/2027 nie będzie mrożna, ceny pelletu powinny się ustabilizować na pozimie około 2300-2700 zł za tonę w sprzedaży detalicznej. Z pierwszych prognoz wynika, że można się spodziewać zimy cieplejszej i bardziej deszczowej niż śnieżnej. Zamiast stałych, silnych mrozów spodziewane są częste wahania temperatury wokół 0 stopni Celsjusza.

Agropellet zatrzyma wzrost cen? Plan resortu klimatu na kryzys

Polska Rada Pelletu przed wakacjami apelowała do rządu o wprowadzenie ulgi podatkowej dla nabywców pelletu do ogrzewania oraz umożliwienie korzystania z opału pochodzenia rolniczego. Nic z tego – Ministerstwo Klimatu i Środowiska postawiło na inne rozwiązanie: ograniczenie popytu na pellet w branży ciepłowniczej.

Bo pelletem w Polsce palą nie tylko gospodarstwa domowe, ale także zawodowe cieplownictwo. Elektrownia Enea Połaniec zużywa miliony ton pelletu rocznie. Podobnie elektrownia Opole i miejskie ciepłownie, na przykład w Połańcu, Szczecinie, Koninie czy Białymstoku.

Ministra Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że w Funduszu Wsparcia Transformacji Ciepłownictwa nie będzie już dotacji do kotłów na pellet drzewny. W pozostałych programach, które są obecnie realizowane, piece na pellet będą gorzej punktowane.

W ciepłownictwie i energetyce zawodowej alternatywą dla pelletu drzewnego ma zostać agropellet, czyli słoma, siano, pozostałości kukurydzy i rzepaku, trawa, łuski słonecznika. Nowe przepisy mają trafić do Rady Ministrów w ciągu dwóch tygodni.

Zboża, łuski, pestki są tańsze. Tylko czy kocioł wytrzyma zmianę?

W Polsce z kotłów na pellet i drewno korzysta już około 450 tys. gospodarstw domowych, czyli o ponad 90 tysięcy więcej niż w 2023 roku. W 2025 roku około 77 proc. wniosków dotyczących wymiany źródła ciepła w programie „Czyste Powietrze” dotyczyło kotłów na pellet i drewno.

Urzędnicy nie wzięli jednak pod uwagę prostej zależności: ilość trocin i ich dostępność jest bezpośrednio związana z kondycją tartaków i całego sektora drzewnego, który nie wyprodukuje więcej niż może.Zamienniki pelletu (zboża, łuski, pestki) są tańsze, ale ich spalanie w kotłach na pellet to ryzyko.

– To, że coś ma postać granulatu i mieści się w podajniku, nie oznacza, że nadaje się do konkretnego urządzenia. Nie weźmie za to odpowiedzialności ani producent kotła ani producent paliwa. Zboża, pestki, łuski czy agropellet mogą mieć inną wartość opałową, zawartość popiołu, temperaturę jego topnienia i inny skład chemiczny. Konsekwencją mogą być spieki, korozja, problemy z palnikiem, wyższe emisje, spadek sprawności, a nawet uszkodzenie urządzenia – ostrzega na łamach „Faktu” Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes Polskiej Rady Pelletu dodając, że tańszy zamiennik koniec końców może się okazać bardzo drogim paliwem, jeżeli jego użycie skończy się awarią domowego kotła.

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