Nie odszkodowanie tylko rewitalizacja akustyczna. Wymiana okien na koszt lotniska

Startujący lub lądujący samolot odrzutowy generuje na zewnątrz hałas rzędu 120 – 140 decybeli, a to są wartości zbliżone do progu bólu dla ludzkiego ucha. Zupełnie jak głośny koncert rockowy, wystrzał z broni blisko głowy lub start rakiety.

Co gorsza, hałas lotniczy charakteryzuje się nagłym wzrostem głośności (tzw. hałas impulsowy), co podświadomie wywołuje u ludzi reakcję obronną i uczucie niepokoju. I tak przez cały dzień, a często także nocą. Zwariować można.

W bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk mieszka szacunkowo od 450 do 500 tysięcy Polaków, ale w odległości do 20 km od 15 działających w Polsce lotnisk pasażerskich mieszka łącznie kilka milionów Polaków.

Rewitalizacja akustyczna. PIT-8C do rocznego rozliczenia

Żeby ochronić domy i uszy przed hałasem, w 2024 roku Port Lotniczy Gdańsk zaproponował mieszkańcom z Obszaru Ograniczonego Użytkowania program rewitalizacji akustycznej, czyli wymianę okien na koszt lotniska. Do pierwszej edycji programu zgłosiło się około stu chętnych. Ostatecznie z programu skorzystało 50 nieruchomości.

Rzeczoznawcy budowlani przeprowadzili wizję lokalną zgłoszonych nieruchomości i ocenili ich stan akustyczny. Właściciele wykonywali uzgodnione prace na własny koszt. Po zakończeniu remontu komisja weryfikowała zgodność wykonanych prac z zakresem określonym w umowie. W przypadku osiągnięcia zakładanych parametrów akustycznych, właściciel otrzymywał pełną refundację zatwierdzonych wydatków w ramach uzgodnionej kwoty, ale na tym nie koniec.

Po wypłacie rekompensaty port lotniczy przekazuje także PIT-8C. Druk nie służy do opłacenia podatku, a jest jedynie informacją o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach, którą – niestety – należy uwzględnić przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

To nie było odszkodowanie? Sąd dokładnie przeczytał umowę

Małżeństwo, które nie zgodziło się na zapłatę podatku od otrzymanej kwoty 78 tys. zł poszło do sądu. Ich zdaniem nie powinni zapłacić podatku od otrzymanej kwoty, ponieważ nie była ona dla nich żadnym przysporzeniem majątkowym ani realnym wzbogaceniem tylko odszkodowaniem. Otrzymana kwota jedynie zrekompensowała koszty poniesione na przywrócenie stanu użytkowania domu.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stanął po stronie budżetu państwa.

„W ocenie sądu o charakterze świadczenia decydowały warunki, na jakich zostało ono wypłacone. Małżonkowie otrzymali je w formie dofinansowania na podstawie umowy przewidującej zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej. Takie świadczenie nie jest ob- jęte zwolnieniem z PIT” – orzekł WSA.

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