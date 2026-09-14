Koniec z „papierowymi ścianami” w blokach. Nowe przepisy już od 20 września

Rząd kończy prace nad największą od ponad dwóch dekad zmianą przepisów określających warunki techniczne budynków. Nowe rozporządzenie ma zastąpić regulacje obowiązujące od 2002 r. i dostosować zasady projektowania oraz budowy do współczesnych technologii, wymogów unijnych i potrzeb mieszkańców.

Większość zmian ma zacząć obowiązywać 20 września 2026 r., choć część wymagań będzie wprowadzana etapami do 2029 r. Reforma obejmuje m.in. izolację akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe, dostępność budynków, efektywność energetyczną i rozwiązania związane z elektromobilnością.

Nowe warunki techniczne budynków. Ma być ciszej

Jedną z najbardziej odczuwalnych dla mieszkańców zmian będą zaostrzone wymagania dotyczące akustyki. Nowe budynki mają być projektowane w klasie akustycznej AQ-0, która dotychczas stosowana była przede wszystkim w nieruchomościach z segmentu premium.

W praktyce oznacza to wyższe wymagania dotyczące izolacyjności ścian, stropów i drzwi. Skuteczniej tłumione mają być również drgania pochodzące z instalacji. Nowe rozwiązania mają ograniczyć problem mieszkań określanych jako posiadające „papierowe ściany”, przez które łatwo przedostają się odgłosy od sąsiadów.

Windy i mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami

Duży pakiet zmian dotyczy dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami. W nowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego obowiązkowe będą windy.

Nowe wymagania obejmą również budownictwo wielorodzinne. Co najmniej 6 proc. lokali ma być dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przepisy określają także minimalne powierzchnie manewrowe, wymagania dotyczące łazienek i ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz zasady eliminowania progów.

Ostrzejsze wymagania przeciwpożarowe

Zmiany obejmą również ochronę przeciwpożarową. Ograniczone ma zostać stosowanie palnych materiałów izolacyjnych, w tym styropianu, w budynkach wielorodzinnych oraz obiektach wielkopowierzchniowych. Nowe zasady mają dotyczyć również stref pożarowych i pasów międzykondygnacyjnych.

Rozporządzenie wprowadza ponadto unijny standard budynków bezemisyjnych. Pojawią się wymagania dotyczące automatycznego sterowania instalacjami technicznymi oraz instalowania punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zmienią się także inne zasady projektowania

Reforma ma jednocześnie uporządkować i uprościć dotychczasowe regulacje. Doprecyzowane zostaną definicje m.in. budynku bezemisyjnego, aparthotelu oraz magazynu energii. W przepisach pojawią się także dodatkowe rysunki ułatwiające interpretację wymagań.

Zmiany dotyczą ponadto zasad nasłonecznienia, szerokości dojść i dojazdów, lokalizacji zbiorników na nieczystości oraz projektowania placów zabaw. Nowe warunki techniczne będą stosowane przy projektowaniu, budowie i przebudowie obiektów, a także przy zmianie sposobu ich użytkowania.

Czy nowe mieszkania będą droższe?

Dodatkowe wymagania wobec deweloperów wywołują pytania o ich wpływ na koszty inwestycji, a w konsekwencji ceny mieszkań. Jednocześnie zaostrzone wymagania mają szybko stać się nowym standardem na rynku. Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać od 20 września 2026 r., natomiast część wymagań wejdzie w życie dopiero pod koniec 2026 r. lub w 2029 r.

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