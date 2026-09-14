Seniorzy dostaną specjalne karty. Wystarczy zeskanować kod i można odebrać nagrodę

Sieć urządzeń służących do zbierania zużytego oleju spożywczego rozwija się w kolejnych polskich gminach. W kraju działa już ponad sto olejomatów, do których można przynosić tłuszcz pozostały m.in. po smażeniu frytek, ryb, mięsa czy pączków. Dotychczas korzystanie z systemu było jednak powiązane z aplikacją mobilną.

Dla osób, które nie mają smartfona lub nie korzystają swobodnie z aplikacji i kodów QR, stanowiło to przeszkodę. Operator systemu zdecydował się więc na wprowadzenie specjalnych kart. Rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do seniorów i pozwala obsługiwać olejomat bez telefonu oraz dostępu do internetu.

Karta do olejomatu zastępuje aplikację

Nowa karta ma rozmiar zbliżony do karty bankomatowej. Jest dwustronna i znajdują się na niej dwa indywidualne kody przypisane do konkretnego użytkownika. Pierwszy umożliwia pobranie z urządzenia pustej butelki przeznaczonej do gromadzenia zużytego tłuszczu.

Drugi kod służy do zwrotu napełnionej butelki do olejomatu. Użytkownik nie musi więc instalować aplikacji ani wykonywać operacji za pomocą smartfona. Wystarczy użyć odpowiedniego kodu znajdującego się na karcie.

Gdzie senior może dostać kartę?

Osoba zainteresowana takim sposobem korzystania z systemu powinna zgłosić się do gminy uczestniczącej w projekcie lub bezpośrednio do operatora olejomatów. Po zarejestrowaniu użytkownika wydawana jest indywidualna karta.

Rozwiązanie ma zwiększyć dostępność systemu dla mieszkańców, którzy dotychczas nie mogli lub nie chcieli korzystać z aplikacji mobilnej. Sama możliwość korzystania z olejomatów zależy jednak od tego, czy dana gmina uczestniczy w programie.

Zużytego oleju nie należy wylewać do zlewu

Olej pozostały po smażeniu nie powinien trafiać do zlewu ani toalety. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie i może osadzać się na ściankach rur. Z czasem może to prowadzić do powstawania zatorów, ograniczenia drożności instalacji, a nawet awarii kanalizacji.

Olej trafiający do sieci kanalizacyjnej utrudnia również proces oczyszczania ścieków. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ostudzenie tłuszczu, przelanie go do szczelnego pojemnika i przekazanie do odpowiedniego punktu. Może nim być olejomat albo PSZOK, o ile lokalny punkt przyjmuje tego rodzaju odpady.

Za oddawanie oleju można dostać nagrody

Z systemem związana jest także ogólnopolska akcja „Olej zdasz, drzewko masz”. Jej uczestnicy otrzymują punkty za przekazywanie zużytego tłuszczu do specjalnych urządzeń. Za każdą oddaną butelkę przyznawanych jest 100 punktów.

Zgromadzone punkty można później wymieniać na sadzonki drzew, nasiona roślin oraz inne ekologiczne nagrody. Ich odbiór organizowany jest w ramach corocznego finału, który odbywa się zwykle w okolicach Dnia Ziemi, czyli 22 kwietnia.

Olejomaty pojawiają się w kolejnych gminach

Standardowo osoba korzystająca z aplikacji rejestruje się w niej, pobiera z olejomatu pustą butelkę, napełnia ją w domu, a następnie przed oddaniem skanuje kod QR. Wprowadzenie kart pozwala przejść podobną procedurę osobom, które nie korzystają ze smartfonów.

Dzięki temu system selektywnej zbiórki zużytego oleju ma stać się dostępny dla szerszej grupy mieszkańców. Specjalna karta pozwala seniorom korzystać z urządzeń bez aplikacji i internetu, a zużyty tłuszcz może trafić do dalszego przetwarzania zamiast do kanalizacji.

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