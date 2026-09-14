Idzie nowa moda. Torby na kółkach jak walizki – są dla wszystkich
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Idzie nowa moda. Torby na kółkach jak walizki – są dla wszystkich

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Torby na zakupy na kółkach
Torby na zakupy na kółkach Źródło: Unsplash / Jason Leung
Ten produkt ułatwia życie nie tylko seniorom. Wystarczy zmienić design, bo klimat kulturowy już się wystarczająco zmienił. Nowa moda idzie teraz do Polski.

Trudno sobie dziś wyobrazić noszenie walizki w rękach, ale tak właśnie bardzo długo wyobrażano sobie podróż. Świat nie chciał się rozstać z tym stereotypem męskości i już.

Mimo że pierwsze patenty na torby i walizki z kółkami pojawiały się już na początku XX wieku, a oficjalny patent Bernarda Sadowa pochodzi z 1972 roku, na prawdziwy przełom trzeba było czekać aż do lat 90. Oprócz szeregu innych rzeczy, musiał się także zmienić klimat kulturowy.

Dźwiganie ciężarów to przejaw siły. Rączka i dwa kółka zmieniają sytuację

Kiedy Bernard Sadow próbował sprzedać swój pomysł domom towarowym w latach 70., spotkał się z ogromnym oporem. Producenci i sprzedawcy byli przekonani, że żaden mężczyzna nie kupi walizki na kółkach, ponieważ ucierpiałaby na tym jego męskość. Dźwiganie ciężarów uważano za przejaw siły i prawdę mówiąc niewiele się w tej sprawie zmieniło, prawda?

Jeśli mężczyzna podróżuje z żoną, jego obowiązkiem jest noszenie bagażu – to realia lat 70. i 80. W takim klimacie samotny mężczyzna z walizką na kółkach byłby postrzegany po prostu jako „słaby”, dlatego torba z kółkami musiała poczekać pół wieku na swój czas!

Najpierw trzeba było się rozprawić z infrastrukturą, czyli z nierównymi, często wybrukowanymi chodnikami, a potem z samą konstrukcją torby na kółkach. Pierwsza oficjalna walizka Bernard Sadowa miała cztery małe kółka i była ciągnięta za pomocą elastycznego paska – jak na smyczy, więc chwiała się na boki, przewracała na zakrętach i uderzała podróżnych w kostki.

Trzeba było pilota Roberta Platha, który zamontował w walizce dwa stabilne koła i sztywną, wysuwaną rączkę – prawdziwy gamechanger. A skoro pilot ma taką walizkę, to reszta społeczeństwa już nie miała oporów.

Co ciekawe, pilot nie jest w tej opowieści tak zupełnie przypadkowy. W latach 80. i 90. na Zachodzie rozpocząl się boom na tanie loty pasażerskie. Lotniska rozrosły się do gigantycznych rozmiarów, odległości między terminalami zaczęły być liczone wręcz w kilometrach, a z listy płac na dobre zniknęli tragarze.

Pieszo na zakupy. To nie narzędzie, tylko świadomie wybierany produkt

Kto przegapił rewolucję z lat 90., może spokojnie wziąć udział w nieco innej, ale również związanej z torbą i kółkami. Tym razem chodzi o torbę na zakupy, która w Polsce wciąż kojarzy się z stylem życia seniorów. Ale na Zachodzie już nie!

Za zachodanią granicą inaczej postrzega się praktyczną torbę, którą po prostu ciągnie się za sobą, zamiast dźwigać w rękach ciężkie zakupy. W Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech jej popularność rośnie wśród młodych ludzi, a producenci oferują dziś modele, które znacznie różnią się od tradycyjnej torby babci.

Jak zauważył brytyjski „The Guardian”, sprzedaż tych produktów w domu towarowym John Lewis wzrosła aż o 80 procent. Tajemnica sukcesu? Młodzi ludzie mieszkający w miastach, którzy nie mają samochodów, chodzą na zakupy pieszo. Dlatego nowoczesne modele toreb z kółkami nie przypominają już prostych toreb w kratkę. Mają nowoczesne wzornictwo i odważne kolory kojarzone powszechnie z młodością. Nie są już tylko narzędziem, ale produktem, który świadomie wybiera się na podstawie jego wyglądu i przeznaczenia.

Nie trzeba ich ukrywać przed otoczeniem. Przeciwnie – można się nimi pochwalić.

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Źródło: theguardian.com, kupi.cz