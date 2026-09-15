Zmowa – kierowcom blokowano karierę zawodową. Gigantyczna kara od UOKiK

Kierowcy pracujący w firmach transportowych obsługujących centra dystrybucyjne Biedronki mieli ograniczoną możliwość zmiany pracodawcy. Decydowały nie kompetencje, lecz to, dla kogo wcześniej pracowali – ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Taka sytuacja była wynikiem zmowy, którą zawarła spółka Jeronimo Martins Polska i współpracujące z nią firmy transportowe, a która trwała od czerwca 2017 r., co najmniej do lutego 2024 r., gdy Urząd przeprowadził przeszukanie” – wyjaśnił Urząd w komunikacie.

Jeronimo Martins Polska, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka, 29 firm transportowych i osiem osób otrzymało od UOKiK w sumie ponad 570 milionów złotych kar.

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Szacunkowo w Polsce brakuje od 120 do 150 tysięcy zawodowych kierowców – głównie kierowców samochodów ciężarowych, TIR-ów, a także autobusów i aut dostawczych. Problem dotyka aż 326 z 380 polskich powiatów. Średnia wieku w zawodzie stale rośnie, a odchodzących na emeryturę starszych kierowców nie ma kto zastąpić, bo młodzi do tej pracy się nie garną.

Transport i logistyka to w Polsce zdecydowanie rynek pracownika. UOKiK ustalił, że spółka Jeronimo Martins Polska oraz współpracujące z nią firmy transportowe postanowiły sobie poradzić z problemem z pomocą zmowy.

Przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne sieci sklepów Biedronka ustalili, że nie będą zatrudniali kierowców z innych firm uczestniczących w zmowie. Kierowca, który pracował wcześniej w jednej z takich firm, musiał uzyskać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy na zmianę pracy.

Biedronka organizatorem zmowy. Nieopłacalna zmiana pracy

Krnąbrni kierowcy byli obejmowani blokadą i nie mogli świadczyć pracy w danym centrum dla innej firmy transportowej przed upływem określonego czasu. Okres ten wynosił kilka miesięcy w zależności od centrum dystrybucyjnego.

Taki system powodował, że zatrudnienie kierowcy przez konkurenta stawało się wręcz nieopłacalne, ponieważ kierowca, który zdecydował się zmienić firmę, przez kilka miesięcy nie mógł wykonywać pracy w centrum dystrybucyjnym.

UOKiK jest zdania, że to spółka Jeronimo Martins Polska była organizatorem zmowy, egzekwowała uzgodnione warunki porozumienia i pośredniczyła w wymianie informacji między przewoźnikami. Spółka decydowała o tym, kto może wejść na teren centrum dystrybucyjnego i uniemożliwiała wjazd kierowców, którzy zmienili pracę niezgodnie z ustaleniami pomiędzy przewoźnikami.

„Jednocześnie sama spółka Jeronimo Martins Polska pośrednio odnosiła korzyść ze zmowy firm transportowych. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe” – tłumaczy UOKiK. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe.

Korzyści pozostawały po stronie uczestników porozumienia, podczas gdy jego ekonomiczne konsekwencje ponosili pracownicy i ich rodziny.

Ponad pół miliarda złotych kary. Jeden przewoźnik się wyłamał

525 mln zł kary dostał właściciel Biedronki. Decyzja podlegała opiniowaniu przez Komisję Europejską, która zgodziła się z argumentacją UOKiK, że doszło do naruszenia konkurencji.

kary dla spółek transportowych są różne od 6 727 000 zł dla Euro Finannce, przez 3 108 700 zł dla EF Transport, po 60 900 zł dla Mirosława Muszyńska F.H.U. „SAS”.

Osiem ukaranych osób było zawodowo związanych z firmami: Euro Finannce, EF Transport. Trans-GP, Rolko, Solus, P.P.H.U. „Zadroga” W. Zadroga, G. Zadroga, Rasz, Nowa Logistic i Sławomir Sajdak sp.j.

Dawid Kalinowski – 390 tys. zł (Euro Finannce, EF Transport),

Grzegorz Piwkowski – 180 tys. zł (Trans-GP),

Wiesława Łupińska-Mikulicz – 247 500 zł (Rolko),

Daniel Cokot – 247 500 zł (Solus),

Wojciech Zadroga – 180 tys. zł (P.P.H.U. „Zadroga” W. Zadroga, G. Zadroga),

Rafał Szczerbetka – 240 tys. zł (Rasz),

Witold Wawrzyniak – 135 tys. zł (Nowa Logistic),

Sławomir Sajdak – 240 tys. zł (Sławomir Sajdak sp.j.).

Spółka Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański złożyła wniosek do UOKiK w ramach programu łagodzenia kar. Przedsiębiorca m.in. dostarczył informacje na funkcjonowanie zmowy, dlatego zapłaci około 166,6 tys. zł, czyli o połowę mniej niż miała pierwotnie zapłacić.

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