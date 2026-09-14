Biedronka i Lidl zmieniają zasady parkowania. Kierowca nie musi już pobierać biletu

Pobieranie biletu z parkomatu może zniknąć z kolejnych parkingów przy popularnych dyskontach. Biedronka i Lidl testują systemy wykorzystujące kamery, które automatycznie rozpoznają samochód, rejestrują moment jego wjazdu oraz wyjazdu i na tej podstawie obliczają długość postoju.

Dla kierowcy oznacza to przede wszystkim brak dodatkowych czynności po zaparkowaniu. Nie trzeba podchodzić do parkomatu, wpisywać numeru rejestracyjnego ani uruchamiać aplikacji. Obie sieci pozytywnie oceniają dotychczasowe rezultaty testów, choć na razie nie zapowiedziały wprowadzenia rozwiązania na wszystkich swoich parkingach.

Parkingi Biedronki i Lidla bez tradycyjnych biletów

Lidl prowadzi pilotaż automatycznego pomiaru czasu postoju w blisko 10 lokalizacjach w Polsce, m.in. w Lęborku, Kórniku, Poznaniu, Rotmance i Wrocławiu. Sieć podkreśla, że parkingi są bezpłatne dla klientów na czas robienia zakupów.

Kontrolowane parkowanie stosowane jest przede wszystkim w miejscach, w których występują problemy z dostępnością miejsc postojowych i zajmowaniem ich przez osoby niebędące klientami. Lidl ocenia dotychczasowe rezultaty testów jako zgodne z założeniami, ale pilotaż ma potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Biedronka testuje kamery przy ponad 10 sklepach

Podobne rozwiązanie sprawdza Biedronka. System wykorzystujący kamery ANPR jest obecnie testowany przez sieć i operatorów przy ponad 10 sklepach. Jedną z lokalizacji objętych pilotażem jest placówka przy ul. Marcellego Bacciarellego 56 we Wrocławiu.

Biedronka ocenia dotychczasowe wyniki jako satysfakcjonujące i wskazuje, że rozwiązanie zwiększyło dostępność miejsc dla klientów. Łącznie różne systemy kontrolowanego parkowania działają już przy ponad 300 sklepach sieci. Nie wszystkie wykorzystują jednak technologię ANPR.

Kamera odczytuje tablice rejestracyjne

ANPR, czyli Automatic Number Plate Recognition, pozwala automatycznie rozpoznać numer rejestracyjny samochodu. Kamera zapisuje moment wjazdu oraz wyjazdu, dzięki czemu system może obliczyć, jak długo pojazd znajdował się na parkingu.

Nie ma więc konieczności pobierania biletu ani przejeżdżania przez szlaban. Kierowca musi jednak zwracać uwagę na obowiązujące w danym miejscu zasady. W przypadku przekroczenia bezpłatnego czasu postoju informacja o naliczonej opłacie może dotrzeć do niego dopiero później.

Trzeba sprawdzać regulamin parkingu

Biedronka zapewnia, że przy parkingach wykorzystujących ANPR znajdują się tablice zawierające regulamin, informacje o wysokości opłat oraz działaniu kamer. Lidl również deklaruje, że zasady korzystania z parkingu i obowiązujące stawki są przedstawiane na tablicach informacyjnych.

Sieci nie podały jednak Portalowi Spożywczemu, ile wezwań do zapłaty wystawiono w lokalizacjach objętych automatyczną kontrolą. Nie ujawniły także liczby reklamacji oraz skarg klientów związanych z działaniem tych rozwiązań.

Czy kamery pojawią się przy kolejnych sklepach?

Na razie nie zapadła decyzja o pełnym wdrożeniu nowego modelu. Lidl zamierza zakończyć pilotaż, przeanalizować zebrane informacje oraz opinie klientów i dopiero później zdecydować o ewentualnym rozszerzeniu systemu.

Biedronka poszerzyła natomiast testy ANPR do ponad 10 sklepów. Z punktu widzenia sieci najważniejszą korzyścią ma być większa dostępność miejsc dla klientów. Dla kierowców nowe rozwiązanie oznacza wygodniejszy wjazd bez biletu, ale jednocześnie konieczność zwracania uwagi na regulamin i dopuszczalny czas bezpłatnego postoju.

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