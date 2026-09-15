Mamy nowego milionera. W Polsce padła gigantyczna wygrana w Eurojackpot

Niewiarygodne szczęście – tak można opisać dzisiejsze wyniki Eurojackpota. Pierwsze losowanie w tym tygodniu co prawda nie przyniosło rozbicia kumulacji, ale powiększyło grono nadwiślańskich milionerów. Jedna z dwóch najwyższych wygranych, jakie padły, odnotowano bowiem w Polsce. To wygrana drugiego stopnia warta blisko 4 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 15 września, podczas losowania nr 704 w Eurojackpot wylosowano liczby:

5, 6, 10, 27, 42 oraz 1 i 8.

Wyniki losowania w Europie

We wtorkowym losowaniu nie trafiono jackpota, ale za to padły dwie wygrane drugiego stopnia. Odnotowano je w Niemczech i w Polsce. Każda z nich o wartości 743 402,20 euro. Padły także cztery wygrane trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Niemiec, Danii, Hiszpanii i Finlandii. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 209 622,10 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tradycyjnie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną, która padła w naszym kraju, była bowiem nagroda drugiego stopnia warta aż 3 801 653,10 zł. Co ciekawe, zaledwie tydzień temu padła wygrana podobnej wysokości, bo nieco ponad 3 mln 200 tys. zł, którą odnotowano w Przemyślu.

„Trójek” nie odnotowano w tym losowaniu w naszym kraju, ale padły aż cztery „czwórki” o wartości 26 092,40 zł każda.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

30 wygranych piątego stopnia po 1476,60 zł,

69 wygranych szóstego stopnia po 644,00 zł,

63 wygrane siódmego stopnia po 489,50 zł,

853 wygrane ósmego stopnia po 109,80 zł,

1327 wygranych dziewiątego stopnia po 84,20 zł,

3019 wygranych dziesiątego stopnia po 69,00 zł,

4349 wygranych jedenastego stopnia po 57,30 zł,

17 646 wygranych dwunastego stopnia po 42,10 zł.

Na horyzoncie aż 260 mln zł

Brak jackpota oznacza tylko jedno – kumulacja rośnie i rośnie. W kolejnym losowaniu gracze powalczą już nie o 170, a 230 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 18 września, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

3 230 697,30 zł – 8 sierpnia, Przemyśl

1 448 562,90 zł – 4 sierpnia, Rędziny

146 322,50 zł – 1 sierpnia, Zawiercie / Poznań / Węgorzewo / lotto.pl

1 038 676,90 zł – 28 sierpnia, Gdańsk

164 187,30 zł – 25 sierpnia, Elbląg / Chodzież / Konopiska / Kraków

677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina

275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl

560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok

2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz

308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne

326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl

1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl

207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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