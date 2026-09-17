Lotto znów zaskoczyło. Takiego losowania nikt się nie spodziewał

Fortuna bywa hojna, ale potrafi też płatać figle – tym razem podczas najwyraźniej miała wyjątkowo kapryśny dzień. Drugie w tym tygodniu losowanie Lotto (17.09) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” nie padła także w Lotto Plus. Podobna sytuacja miała miejsce również w Mini Lotto. To z pewnością spore zaskoczenie dla graczy, tym bardziej że zaledwie wczoraj w Mini Lotto padły aż trzy główne wygrane.

Jest jednak dobra wiadomość – kolejne losowanie Lotto bez „szóstek” oznacza tylko jedno – kumulacja rośnie! Już w sobotę gracze powalczą aż o 45 mln zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Czwartkowe losowanie Lotto nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

75 „piątek” – każda po 10 757,90 zł,

4405 „czwórek” – każda po 308,30 zł,

85 115 „trójek” – każda po 35 zł.

Lotto Plus bez głównej wygranej

Losowanie Lotto Plus tym razem odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.

Dodatkowe wygrane:

64 „piątki” – każda po 3500 zł,

2940 „czwórek” – każda po 100 zł,

56 706 „trójek” – każda po 10 zł.

W Mini Lotto bez głównej wygranej

W Mini Lotto również nie padła główna wygrana. Odnotowano za to sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

210 „czwórek” – każda po 1621,70 zł,

7447 „trójek” – każda po 68,60 zł.

Wyniki Lotto – 17.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7406, które odbyło się 17 września 2026 roku, to:

2, 5, 12, 38, 41, 44

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę 19 września 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 17.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7406, które odbyło się 17 września 2026 roku, to:

2, 19, 21, 40, 45, 46

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę 19 września 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 17.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7445, które odbyło się 17 września 2026 roku, to:

2, 3, 12, 35, 40

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 18 września 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Rekordowe kwoty prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r., 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r., 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r., 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r., 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026 r.

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto.

Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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