Ranking lokat na pół roku. Dwie „szósteczki” wciąż do wzięcia

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Dwie „szósteczki” do wzięcia

Liderem rankingu nadal jest lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,10 proc. w skali roku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości co najmniej 2000 zł na miesiąc, wykonanie z niego minimum 10 płatności kartą lub Blikiem (do spełnienia w dwóch okresach),

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc (do spełnienia w dwóch okresach).

Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Tuż za zwycięzcą zestawienia plasuje się VeloLokata dla Aktywnych od VeloBanku ze stawką 6 proc. rocznie. Propozycja ta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Trzecie miejsce, ale z wyraźnie niższą stawką 4,70 proc. w skali roku zajmuje Raiffeisen Digital Bank ze swoją Lokatą dla Ciebie w wariancie dla nowych klientów. Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu bank proponował 4,20 proc. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

W pierwszej piątce rankingu lokat na pół roku znalazły się jeszcze Lokata na Start od Inbanku, a także Lokata Standard proponowana przez Toyota Bank. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,50 proc. i 4,30 proc. rocznie.

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