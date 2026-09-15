Retelling „Lalki”. Czy Polacy kupią kilka kontynuacji powieści?

Jak się kończy ksiażka napisana Bolesława Prusa? Niedopowiedzeniem. Izabela Łęcka prawdopodobnie wstąpiła do klasztoru, ale jest to tylko zasłyszana plotka. Co się dalej dzieje z Stanisławem Wokulskim? Tego nie wie nikt. Znika w ruinach zamku w Zasławiu.

Prus chciał dopisać dalszy ciąg powieści, ale ostatecznie powstało tylko kilkadziesiąt stron tekstu pt: „Sława”. Miała to być powieść fantastycznonaukowa rozgrywająca się w Paryżu. Autor pomysł ten jednak porzucił. Prawdopodobnie uznał, że motyw genialnych wynalazków i „metalu lżejszego od powietrza” zbyt mocno odbiega od realiów społecznych, które chciał opisywać.

Po 138 latach na warsztat dalsze losy bohaterów wzięli współcześni pisarze.

Czy Zbigniew i Sylwia wyjaśnią tajemnicę przodków? PRL wiecznie żywy

Akcja „Marionetek” Jakuba Jarno dzieje się w latach 70. XX wieku. W warszawskim barze mlecznym „Sady Żoliborskie” spotykają się potomkowie Wokulskiego i Łęckiej – Zbigniew Wokulski i Sylwia Łęcka. Nad plackami ziemniaczanym próbują rozwikłać tajemnice przeszłości. Ich poczynania śledzi Służba Bezpieczeństwa, jak na PRL przystało. I jeszcze jedno: Sylwia jest 20 lat starsza od Zbyszka.

Wie kiedy w tekście użyć słowa „mezalians”, który oznacza małżeństwo lub związek z osobą z niższej warstwy społecznej, uboższą lub gorzej wykształconą.

Książka ma potencjał na sukces. Jakub Jarno to pseudonim Remigiusza Mroza, który ma na koncie 13 mln sprzedanych egzemplarzy. Według badań Biblioteki Narodowej to właśnie Mróz regularnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach czytelnictwa. Zdobył również tytuł „Pisarza Dekady” w plebiscycie portalu Lubimy Czytać.

Cena „Marionetek” waha się między 43 zł a 54 zł.

Podróż Wokulskiego. Czy Izabela Łęcka wyszła za mąż?

A jeżeli Stanisław Wokulski swoim starym sposobem po prostu wyruszył w podróż? Taki przebieg wypadków przewiduje Bogumił Wójcik w książce pt: „Wokulski”. Jest to podróż przez bezkresne przestrzenie Rosji, mistyczny Bliski Wschód, aż po Japonię. Wokulski nadal robi interesy z Rosjanami handlując bronią i ropą. Nie jest już romantykiem, tylko pragmatykiem. Ale nadal spotyka na swojej drodze kobiety i jest to Izabela Łęcka, Kazimiera Wąsowska oraz niejaka Anna Siergiejewna. Książkę można kupić za 38 – 58 zł.

Dzieje rodziny Wokulskich wziął na warsztat również Lech Tkaczyk. Dalsze dzieje Wokulskiego i Łeckiej zawarte są w trylogii: „Stanisław Wokulski. Nowe horyzonty”, „Piotr Wokulski. Ziemia obiecana” oraz "Izabela Łęcka. Upadły Anioł". Każda z części kosztuje między 71 zł a 95 zł.

Polacy czytają, bo muszą. Film napędza czytelnictwo

Czy takie projekty mają szansę powodzenia? Według raportu Biblioteki Narodowej co najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało tylko 41 proc. dorosłych Polaków. I w tej sprawie nic się nie zmienia od lat. W Polsce po książki sięga się pod wpływem przymusu zewnętrznego (nauka, praca) lub nawykowo – to najważniejsze wnioski z badań Biblioteki Narodowej.

Czy problemem jest cena książek? Niekoniecznie. Nowa książka kosztuje najczęściej między 45 a 65 zł. Polacy wydają rocznie znacznie więcej pieniędzy na używki, słodycze czy usługi streamingowe niż na literaturę.

Z drugiej strony, po premierze filmu „Sztuka kochania”, który w 2017 roku zobaczyło ponad 1,8 miliona widzów, wznowiona książka Michaliny Wisłockiej przez wiele tygodni utrzymywała się w czołówce najchętniej kupowanych poradników.

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