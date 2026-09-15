Koniec z prognozami na rachunkach za prąd. Od września liczy się rzeczywiste zużycie

Od 1 września 2026 r. wszyscy prosumenci Tauron Dystrybucji są rozliczani w cyklu miesięcznym. Spółka odchodzi w ich przypadku od prognoz, a faktury mają być wystawiane na podstawie rzeczywistych danych z liczników. Zmiana odbywa się automatycznie i nie wymaga żadnych działań ze strony klientów.

Nowy model ma sprawić, że rachunki będą bardziej przejrzyste, a właściciele instalacji prosumenckich będą mogli na bieżąco kontrolować wydatki. Zmiana wynika z taryfy Tauron Dystrybucji zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki na 2026 r.

Miesięczne rozliczenia prosumentów zamiast prognoz

Dotychczas część klientów otrzymywała rachunki bazujące na prognozowanym zużyciu energii. Od września w przypadku wszystkich prosumentów Taurona podstawą rozliczeń są rzeczywiste odczyty liczników. Faktury będą wystawiane każdego miesiąca.

Według spółki taki system daje klientom lepszy wgląd w ponoszone wydatki i pozwala szybciej reagować na zmiany zużycia energii. Prosumenci są pierwszą grupą, która w całości przechodzi z prognoz na rozliczenia oparte na rzeczywistych danych.

Pierwsze faktury mogą wyglądać inaczej

Tauron zwraca uwagę, że pierwsze rachunki wystawione po zmianie mogą różnić się od tych, do których klienci byli przyzwyczajeni. Wynika to właśnie z przejścia z prognoz na rzeczywiste dane pomiarowe.

W kolejnych miesiącach wysokość rachunków będzie odzwierciedlać naturalną sezonowość produkcji energii. Oznacza to, że faktury mogą być wyższe zimą, a niższe latem. Prosumenci otrzymają także fakturę rozliczeniową dotyczącą energii zużytej do 31 sierpnia 2026 r. Oba dokumenty mogą pojawić się w zbliżonym czasie.

Zdalne liczniki pozwalają na częstsze odczyty

Wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń umożliwiają m.in. liczniki zdalnego odczytu. Dane o rzeczywistym zużyciu mogą być dzięki nim przekazywane bez konieczności opierania rachunków na wcześniejszych prognozach.

Część prosumentów korzystała z miesięcznych rozliczeń już wcześniej. Dotyczyło to osób przyłączonych od 1 stycznia 2026 r. Od początku września nowy model objął również klientów przyłączonych przed tą datą, dzięki czemu zasady zostały ujednolicone dla wszystkich prosumentów Tauron Dystrybucji.

eLicznik pomoże kontrolować zużycie energii

Wraz ze zmianą spółka zachęca klientów do korzystania z aplikacji eLicznik. Umożliwia ona dostęp do aktualnych danych pomiarowych i pozwala analizować zużycie energii z miesiąca na miesiąc.

Prosumenci mogą dzięki temu obserwować także profil pracy własnej instalacji. Przy comiesięcznych fakturach bieżące dane mają ułatwić porównywanie zużycia oraz kontrolowanie rachunków.

Zmiany mają objąć także innych klientów

Przejście wszystkich prosumentów na miesięczne faktury jest pierwszym etapem większej zmiany planowanej przez Tauron Dystrybucję. Spółka zamierza stopniowo rozszerzać rozliczenia według rzeczywistego zużycia również na kolejne grupy klientów.

Na razie zmiana obejmuje wszystkich prosumentów Tauron Dystrybucji. Nie muszą oni składać wniosków ani kontaktować się ze spółką, ponieważ przejście na miesięczny cykl rozliczeniowy następuje automatycznie.

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