Są najnowsze dane ze sklepów. Te produkty zdrożały

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w drugim tygodniu września płaciliśmy za nie średnio 93 zł i 96 groszy. Tydzień wcześniej były to 92 zł, a zatem o ponad 2 proc. mniej, ale – jak zauważa portal – w analogicznym okresie zeszłego roku ceny tych samych artykułów były wyższe (Polacy płacili za nie ponad 96 zł).

Ceny w sklepach. Co zdrożało, co potaniało?

Z danych przedstawionych przez serwis wynika, że w ujęciu tygodniowym najmocniej zdrożał olej rzepakowy (wzrost aż o 9,3 proc.). Obecnie 1 l kosztuje średnio 8 zł 81 gr. W górę poszły również ceny cukru (wzrost o 5,2 proc.), jabłek (o 4,9 proc.), jak również papryki czerwonej (o 4,7 proc.), która przed tygodniem była królem obniżek. Za kilogram tego warzywa znów płacimy więcej niż 10 zł. Nieznacznie zdrożały też pomidor malinowy, masło marchew, a także mleko.

Co potaniało? Liderem pod tym względem okazuje się tym razem mąka pszenna (o 6,5 proc.), której kilogram kosztuje obecnie przeciętnie 3,16 zł. W dół poszły również ceny bananów i piersi z kurczaka (odpowiednio o 0,3 proc. i 0,6 proc.).

Po raz kolejny nie zmienia się cena bułki kajzerki (kosztuje 36 groszy), ale też ziemniaków (za kilogram płacimy 2,05 zł).

Dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi ostateczny odczyt inflacji konsumenckiej za sierpień. Z przedstawionych przed dwoma tygodniami szacunkowych danych wynika, że wyniosła ona 3,4 proc. rok do roku, wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,4 proc.

GUS wskazywał, że do wzrostu cen – podobnie jak w lipcu – przyczyniły się wysokie ceny paliw. W kategorii paliwa i smary do prywatnych środków transportu ceny poszły w górę aż o 24,2 proc. względem sierpnia 2025 roku. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 5,2 proc. Co prawda w poprzednim miesiącu rząd częściowo reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale nastąpiło to dopiero w drugiej połowie sierpnia. Wzrost cen nastąpił również w kategorii energia elektryczna, gaz i inne paliwa (o 4,1 proc. rok do roku). Spadek odnotowano natomiast w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe (o 0,9 proc.).

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