Konto w PPK. Co się właściwie z tymi pieniędzmi dzieje? Sprawdź

Ten system oszczędzania z myślą o emeryturze przebija się do świadomości Polaków powoli, ale konsekwentnie. Bo nie ma wielu produktów finansowych, dzięki którym pracodawca oraz państwo bezpośrednio dokłada się do indywidualnej emerytury.

Chociaż system jest jeden, to w jego ramach działa wiele funduszy, które zarządzają oszczędnościami Polaków. Na wybór konkretnej instytucji ma wpływ pracodawca, a nie pracownik. Choćby z tego powodu warto od czasu do czasu zerknąć co się dzieje na koncie PPK.

Który fudusz jest najbardziej popularny? Dwóch liderów ciągnie resztę

Najwięcej środków i największą popularnością pod względem zgromadzonych aktywów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) cieszy się PKO TFI, zarządzające najwyższą wartością aktywów na rynku – ponad 17 mln zł. Dzięki temu ma 30,4 proc. udziału w całym rynku. Drugi w kolejności jest TFI PZU – ma niemal 13 mln zł i 22,1 proc. udziałów w rynku.

Mniej niż połową takiej sumy zarządza trzecie pod względem popularności Towarzystwo Funduszy Inwewstycyjnych, czyli Alianz Polska (nieco ponad 5 mln zł).

Łączna wartość aktywów PPK zbliża się do granicy 60 miliardów złotych. Jest to konkretnie 57,92 mld zł – o 1,69 mld zł więcej niż w lipcu 2026 roku. W ciągu 12 miesięcy w systemie przybyło – poprzez nowe wpłaty i wypracowane stopy zwrotu – blisko 18 mld zł.

Według portalu analizy.pl, około 57 proc. miesięcznego przyrostu aktywów było efektem wyników inwestycyjnych, a około 43 proc. tej sumy pochodziło z nowych środków napływających do PPK. Wpłacone pieniądze są inwestowane w ramach funduszy zdefiniowanej daty, które automatycznie dopasowują poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.

Polityka inwestycyjna zmienia się w czasie – im bliżej 60. roku życia, tym mniej środków trafia w akcje, a więcej w bezpieczne obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, inne papiery wartościowe. Tylko pieniądze młodych pracowników sa inwestowane w większości w akcje, ponieważ mają przed sobą długi horyzont czasowy.

Tym bardziej warto zainteresować się rezultatami na indywidualnym koncie.

Strona mojeppk.pl przekierowuje dalej. Wszystkie wpłaty na PPK

Zgromadzone pieniądze są prywatną własnością uczestnika programu, dlatego każdy może w dowolnym momencie sprawdzić, ile środków znajduje się na jego rachunku. Najłatwiej zrobić to po zalogowaniu do serwisu internetowego instytucji finansowej, która prowadzi rachunek PPK, ale równie dobrze swoje konto można sprawdzić logując sie przez stronę mojeppk.pl.

Serwis pozwala sprawdzić, gdzie prowadzony jest konkrteny rachunek PPK, a następnie przekierowuje do odpowiedniego systemu, w którym można zobaczyć szczegółowe informacje o zgromadzonych środkach.

Co powinno każdego zainteresować?

Stan konta, czyli aktualna wartość zgromadzonych oszczędności,

Historia wszystkich wpłat,

Wysokość wpłat finansowanych przez pracownika,

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę,

Kwoty przekazane przez państwo: wpłata powitalna i dopłata roczna.

Uwaga, pracujący emeryci mają niewiele czasu na dołączenie do programu. Po ukończeniu 70 lat już nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

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