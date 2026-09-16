Ważny komunikat ZUS dla seniorów. Od września obowiązują nowe limity

Od 1 września 2026 r. wcześniejsi emeryci i renciści, którzy dodatkowo pracują, muszą uważać na nowe limity zarobków. Progi zostały obniżone, ponieważ spadło przeciętne wynagrodzenie będące podstawą ich wyliczenia. Przekroczenie określonych kwot może spowodować zmniejszenie świadczenia, a przy wyższych zarobkach nawet jego zawieszenie.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2026 r. wyniosło 9233,13 zł. W poprzednich trzech miesiącach było to 9562,88 zł, czyli o blisko 330 zł więcej. Ta zmiana bezpośrednio przełożyła się na wysokość progów obowiązujących od września do końca listopada.

Limity dorabiania do emerytury od września są niższe

Pierwszy próg odpowiada 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września do 30 listopada wynosi on 6463,20 zł brutto miesięcznie. Jeszcze w czerwcu, lipcu i sierpniu było to 6694,10 zł. Limit obniżył się więc o niemal 231 zł.

Przychód powyżej 6463,20 zł może skutkować zmniejszeniem wypłacanej emerytury lub renty. Jeżeli zarobki będą wyższe od pierwszego progu, ale jednocześnie nie przekroczą drugiego limitu, ZUS pomniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż wynosi maksymalna dopuszczalna obniżka.

Powyżej 12 003,10 zł ZUS może zawiesić świadczenie

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od września jest to 12 003,10 zł brutto. W poprzednim kwartale granica wynosiła 12 431,80 zł, co oznacza spadek o blisko 430 zł.

Przekroczenie wyższego limitu oznacza zawieszenie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, jeżeli jest do niej uprawniona jedna osoba. Nowe wartości będą obowiązywały do 30 listopada 2026 r.

ZUS może obniżyć emeryturę nawet o 989,41 zł

Znaczenie ma nie tylko wysokość zarobków, ale również rodzaj pobieranego świadczenia. Od marca 2026 r. maksymalna kwota zmniejszenia emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 989,41 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy maksymalne zmniejszenie to 742,10 zł. Dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, granica wynosi natomiast 841,05 zł.

Nie każdy emeryt musi pilnować limitów

Ograniczenia nie dotyczą osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny. Kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po 65. roku życia mogą dodatkowo pracować bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia emerytury z powodu wysokości osiąganych przychodów. ZUS nie kontroluje ich zarobków pod kątem tych limitów.

Z ograniczeń wyłączone są także niektóre grupy rencistów. Dotyczy to m.in. osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową, a także osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do takich świadczeń.

Wcześniejsi emeryci muszą uważać na zarobki

Nowe limity mają znaczenie przede wszystkim dla osób korzystających z wcześniejszych świadczeń, w tym emerytur pomostowych czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. To właśnie one powinny szczególnie kontrolować wysokość dodatkowych miesięcznych przychodów.

Od września granica bezpiecznego dorabiania jest niższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Przekroczenie 6463,20 zł brutto może już oznaczać obniżenie świadczenia, natomiast przy przychodzie powyżej 12 003,10 zł brutto należy liczyć się z jego zawieszeniem.

Czytaj też:

Emerytury stażowe po nowemu? „Hipokryzja level max” Czytaj też:

Komu ZUS jeszcze raz przeliczy emeryturę? Bardzo dużej grupie Polaków