Nawet 1600 zł na ogrzewanie domu. O te pieniądze można wystąpić przed zimą

Zbliżający się sezon grzewczy oznacza dla wielu gospodarstw domowych konieczność poniesienia dużych wydatków na ogrzewanie. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą jednak wystąpić o pomoc na zakup opału. Podstawą jej przyznania jest zasiłek celowy z pomocy społecznej.

Świadczenie może pokryć część lub całość kosztów związanych z ogrzewaniem, w tym zakupem węgla lub innego paliwa grzewczego. W przypadku węgla wnioskowane kwoty mogą wynosić przykładowo 1100–1600 zł za tonę. Nie oznacza to jednak, że każda osoba spełniająca kryteria automatycznie otrzyma właśnie taką sumę.

Zasiłek na opał 2026. Trzeba spełnić kryterium dochodowe

Podstawą przyznawania pomocy jest art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek celowy służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych. Wśród wydatków, które mogą zostać pokryte z tych pieniędzy, znajdują się koszty ogrzewania, w tym zakup opału.

W 2026 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1010 zł. W przypadku rodziny jest to 823 zł na każdego jej członka. Przekroczenie tych kwot oznacza, że nie można otrzymać standardowego zasiłku celowego na zwykłych zasadach.

Kwota nie jest z góry ustalona

W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń nie ma jednej gwarantowanej stawki zasiłku na opał. Wysokość pomocy zależy od indywidualnej sytuacji osoby składającej wniosek, jej rzeczywistych potrzeb oraz decyzji właściwego ośrodka pomocy społecznej.

W praktyce można wnioskować np. o 1100 czy 1600 zł na tonę węgla, w zależności od jego ceny. Ostateczna kwota może jednak być inna. Zasiłek ma charakter fakultatywny, co oznacza, że spełnienie kryterium dochodowego nie daje automatycznie prawa do wypłaty pieniędzy w oczekiwanej wysokości.

Ośrodek może odmówić przyznania pieniędzy

Ośrodek pomocy społecznej bierze pod uwagę nie tylko sytuację konkretnego wnioskodawcy, ale również potrzeby innych osób oraz środki, którymi dysponuje. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w wyroku z 24 lutego 2026 r., że organy powinny identyfikować najważniejsze potrzeby osób wymagających wsparcia, uwzględniając swoje możliwości finansowe.

Oznacza to, że nawet osoba mieszcząca się w ustawowym kryterium dochodowym może nie otrzymać całej wnioskowanej sumy. Odmowa musi jednak zostać odpowiednio uzasadniona, również w odniesieniu do możliwości finansowych ośrodka.

Pomoc także po przekroczeniu progu dochodowego

Przepisy przewidują również rozwiązanie dla osób, których dochody przekraczają wskazane limity. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o specjalny zasiłek celowy, który nie jest uzależniony od spełnienia standardowego kryterium dochodowego.

Nie wystarczy jednak sama trudna sytuacja finansowa. Jak wynika z przywołanego w materiale wyroku NSA z 19 lutego 2026 r., chodzi o przypadki nadzwyczajne i dotkliwe w skutkach, wynikające ze zdarzeń wykraczających poza codzienne problemy. Przykładem może być nagła choroba, pożar lub inne zdarzenie losowe, które poważnie obciążyło domowy budżet.

Pieniądze można przeznaczyć nie tylko na węgiel

Katalog potrzeb, na które może zostać przyznany zasiłek celowy, jest szeroki. Pomoc może służyć pokryciu kosztów m.in. żywności, leków, leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów domowych, drobnych remontów oraz właśnie ogrzewania i opału.

Osoba starająca się o pieniądze na sezon grzewczy powinna więc udokumentować swoją sytuację dochodową oraz rzeczywistą potrzebę zakupu opału. O tym, czy wsparcie zostanie przyznane i w jakiej wysokości, ostatecznie zdecyduje właściwy ośrodek pomocy społecznej.

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