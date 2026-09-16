Kultowy SMEG za ułamek ceny. W Auchan rabaty sięgają 76 proc.

Kto nie kocha dobrego designu? Pytanie zbędne, szczególnie jeśli chodzi o włoską estetykę, która od lat nie ma sobie równych. Dla wielbicieli designu, do których i ja chcę się zaliczać, włoski SMEG brzmi niemal jak zaklęcie. Małe AGD, duże AGD i charakterystyczna retroestetyka: wyoblenia, pastelowe kolory i sprzęty, które zamiast ginąć w kuchni, grają w niej pierwsze skrzypce. Lodówki, ekspresy do kawy, czajniki, blendery, miksery, tostery, wyciskarki do cytrusów – ach!

A do tego limitowane serie, które potrafią zachwycić nawet tych, którzy na co dzień na sprzęt kuchenny patrzą wyłącznie użytkowo. SMEG wielokrotnie łączył siły z projektantami i domami mody, tworząc kolekcje dalekie od zwyczajnych kuchennych akcesoriów. Jedną z najbardziej charakterystycznych jest „Sicily is My Love”, przygotowana wspólnie z Dolce & Gabbana. Kolorowe wzory inspirowane Sycylią, cytrusy, kwiaty i południowowłoskie krajobrazy sprawiły, że zwykłe urządzenia zmieniły się w małe dzieła sztuki. I właśnie za to SMEG pokochał świat.

A teraz najlepsze. Wyobraźcie sobie, że sprzęty tej kultowej marki są na wyciągnięcie ręki, a właściwie – na wyciągnięcie portfela. W Auchan wybrane produkty SMEG można teraz kupić nawet o ponad 70 proc. taniej. Jest jednak jeden warunek: najpierw trzeba uzbierać odpowiednią liczbę naklejek.

Sprzęty SMEG taniej nawet o 76 proc.

Auchan nie bierze estetycznych jeńców. W promocji prawdziwy wysyp akcesoriów kuchennych sygnowanych marką SMEG. Charakterystyczne obłe kształty są dostępne w trzech kolorach: kremowym, czarnym i przezroczystym. Do wyboru mamy: pojemniki do przechowywania, całą gamę sztućców, pojemniki na sztućce, naczynia do zapiekania w różnych rozmiarach i formę do tarty. Największy hit to żeliwne naczynia:

żeliwna patelnia do duszenia w kolorze kremowym lub czarnym – 299,99 zł, czyli taniej o 62 proc., cena bez naklejek 809,99 zł,

żeliwna patelnia grillowa w kolorze kremowym lub czarnym – 179,99 zł, czyli taniej o 53 proc., cena bez naklejek 389,99 zł.

A największy rabat dotyczy 2-częściowego zestawu noży do steków. Z 10 naklejkami kosztuje on 29,99 zł zamiast 129,99 zł, czyli o 76 proc. taniej.

Jakie są zasady promocji?

Zasada promocji jest prosta: za każde jednorazowe zakupy za 50 zł klient dostaje jedną naklejkę, a przy zeskanowaniu karty Skarbonka punkty liczone są podwójnie. Gdy uda się zebrać 10 naklejek, można wymienić je na wybrany produkt SMEG objęty akcją i kupić go z rabatem sięgającym aż 76 proc. Naklejki można zbierać nie tylko podczas zakupów w sklepach stacjonarnych.

– Oferta dostępna w hipermarketach, supermarketach Auchan i Moje Auchan oraz na: www.zakupy.auchan.pl, Auchan/Glovo, Auchan/Wolt, oferta nie obowiązuje w sklepach: ATAC, Easy Auchan, Lubin, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20 – podaje sieć w komunikacie.

Akcja potrwa od 3 września do 3 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Uwaga na wyłączenia. Nie każdy zakup da naklejkę

Trzeba jednak pamiętać, że z wartości zakupów wyłączono długą listę produktów i opłat, m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, leki, produkty do żywienia niemowląt, zakłady i kupony loteryjne, karty przedpłacone, bony podarunkowe czy prasę.

– W przypadku zakupów online, karty kolekcjonerskie wraz z naklejkami będą wręczane przez naszego dostawcę – informuje sieć.

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