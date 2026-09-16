Wyciek danych klientów z Revolut – jest żądanie okupu. Nie było włamania!
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Wyciek danych klientów z Revolut – jest żądanie okupu. Nie było włamania!

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Revolut
Revolut Źródło: Shutterstock
Revolut potwierdził wyciek danych osobowych 680 klientów Revoluta. Firma już padła ofiarą szantażu. Przestępcy domagają się zapłaty okupu.

To niesamowite jak niewiele trzeba, żeby obejść zaawansowaną technikę. Nie trzeba się nawet włamywać na serwer! Tym razem przestępcy podszyli się pod przedstawicieli agencji rządowej.

Wnioski o udostępnienie informacji wysłali z adresu e-mail w prawdziwej domenie agencji rządowej, przez co zostały uznane za autentyczne. Revolut przekazał dane prawdopodobnie 680 klientów, w tym Marka Karpelèsa, byłego szefa giełdy kryptowalut Mt. Gox.

Jeden adres wystarczył. Revolut podał całą litanię danych klientów

Tym prostym sposobem w ręce przestępców trafiły imiona, nazwiska, daty urodzenia, numery telefonów, adresy e-mail, adresy zamieszkania oraz wykonywane zawody oraz kopie dokumentów tożsamości: paszporty, prawa jazdy, a także zdjęcia selfie wykonywane przez użytkowników podczas rejestracji konta.

Wśród potencjalnie ujawnionych informacji znalazły się również wyciągi, numery IBAN, dane dotyczące wypłat i pełne historie transakcji, w tym operacje związane z bitcoinem.

Revolut nie podał konkretnej nazwy agencji, której domenę wykorzystano – Mark Karpelès zasugerował, że chodzi o instytucję z Włoch.

Brytyjski fintech poinformował, że po wykryciu oszustwa firma zablokowała adres e-mail, powiadomiła odpowiednią instytucję rządową, organy ścigania i regulatorów oraz skontaktowała się z klientami, których dotyczył incydent.

Szantaż Revolut. Ujawnianie danych klientów w sieci

Przestępcy oskarżyli Revolut o poważne zaniedbania, oraz o przekazywanie wrażliwych informacji krajom spoza swojej jurysdykcji. Przeszli również do czynów – publikują pierwsze informacje w sieci i żądają od Revoluta okupu. Grożą ujawnieniem większej ilości danych klientów każdego dnia, dopóki Revolut nie zapłaci.

Wśród poszkodowanych znaleźli się m.in. tenisista Aleksandr Szewczenko oraz Römer, szef platform Gamdom i Skinscom.

Fintech stoi na stanowisku, że wzorce biometryczne twarzy i dane do logowania pozostają bezpieczne, a pieniądze klientów nie zostały naruszone. Oszuści Zapowiadają, że ujawnią więcej wiadomości, danych i informacji na temat sposobu działania zespołu Revolut.

Źródło: Reuters, CERT Polska, telepolis.pl