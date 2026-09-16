Miliard złotych na nowe liczniki. Trafią do 5 mln domów i firm

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje instalację niemal 5 milionów nowego typu liczników. Ma na ten cel miliard złotych do wydania.

Nowe urządzenia zdalnego odczytu trafią nie tylko do gospodarstw domowych, ale także do firm. Wszystko po to, żeby zostały podłączone do centralnego systemu energetycznego CSIRE.

Koniec prognoz na rachunkach za prąd. Opłata tylko za faktyczne zużycie

Inwestycja jest finansowana ze środków Funduszu Modernizacyjnego, a dofinansowanie obejmuje zarówno zakup liczników zdalnego odczytu (AMI), i ich montaż, a także modernizację i dostosowanie infrastruktury do obsługi nowego systemu.

Polacy tylko na tym skorzystają. Nowe urządzenia na bieżąco rejestrują zużycie energii elektrycznej i automatycznie przekazują dane do operatora, dzięki czemu mieszkańcy i przedsiębiorcy rozliczani są za faktyczne zużycie energii, bez konieczności opierania rachunków na prognozach.

Dane z inteligentnych liczników będą trafiały do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Operatorem odpowiedzialnym za prowadzenie CSIRE są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. System wprowadzono etapami od 1 lipca 2025 roku, a jego pełne uruchomienie zaplanowano na 19 października 2026 roku.

Korzyści Polaków. Świadomy wybór taryfy

Liczniki zdalnego odbioru pokażą Polakom ile energii zużywają w danym momencie, co na pewno ułatwi kontrolowanie wydatków i bardziej świadome podejmowania decyzji odnośnie korzystanie z taryf zależnych od pory dnia. System CSIRE ma ułatwić i skrócić procedury związane ze zmianą dostawcy energii oraz rozliczeniami.

Ten typ liczników pomaga właścicielom fotowoltaiki monitorować ilość energii oddawanej do sieci, a operatorom sieci elektroenergetycznych na szybsze wykrywanie awarii, ich dokładniejszą lokalizację oraz sprawniejsze przywracanie dostaw energii.

Po wymianie licznika indywidualni Polacy dostaną dostęp do portalu „Moje IRE”, gdzie będą mogli sprawdzić informacje o zawartych umowach sprzedaży, parametrach technicznych oraz handlowych swoich punktów poboru energii, jak również dotyczące ich dane pomiarowe, w tym dane o pobranej oraz wprowadzonej do sieci energii. Za pośrednictwem portalu można również udostępnić swoje dane wybranemu sprzedawcy energii aby uzyskać lepszą ofertę na prąd.

Co ciekawe, wbrew powszechnym wyobrażeniom inteligentny licznik nie nadaje sygnału przez cały czas. Dane przesyłane są jedynie w krótkich pakietach, np. podczas okresowego przekazywania informacji o zużyciu lub komunikacji z innymi elementami systemu. Przez zdecydowaną większość czasu nadajnik pozostaje nieaktywny.

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