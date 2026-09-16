Te pieniądze po zmarłym mogą trafić do bliskich. Średnio chodzi o 29 tys. zł

Część składki emerytalnej trafia na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Po śmierci ubezpieczonego zgromadzone tam środki nie przepadają. Z danych ZUS przytoczonych przez Rynek Zdrowia wynika, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio około 29 tys. zł.

Pieniądze mogą trafić nie tylko do członków rodziny. Ubezpieczony ma możliwość wskazania jednej lub kilku osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci. Może również zdecydować, w jakich proporcjach zostaną one podzielone, a swoją dyspozycję później zmienić.

Dziedziczenie środków z subkonta ZUS. Kto dostanie pieniądze?

Jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i środki były objęte wspólnością majątkową, w pierwszej kolejności uwzględnia się prawa współmałżonka. Odpowiednia część pieniędzy zostaje przekazana w formie wypłaty transferowej na jego subkonto w ZUS.

Pozostałe środki otrzymują osoby wskazane wcześniej przez zmarłego. Jeśli nikogo nie wskazano, pieniądze wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu zgodnie z testamentem, a w przypadku jego braku – według zasad dziedziczenia ustawowego.

Pieniądze nie są wypłacane automatycznie

Samo prawo do środków nie oznacza, że ZUS automatycznie przeleje pieniądze. Konieczne jest złożenie wniosku. To, gdzie należy skierować dokumenty, zależy od sytuacji osoby zmarłej.

Jeżeli zmarły miał subkonto w ZUS i nie należał do OFE albo wszystkie jego środki zostały już przekazane z OFE do ZUS, procedura rozpoczyna się w Zakładzie. W pozostałych przypadkach wniosek trzeba skierować do OFE. Jeśli podział rozpocznie fundusz, ma 14 dni na przekazanie ZUS informacji o osobach uprawnionych i przypadających im udziałach.

Jak odzyskać pieniądze z subkonta?

Na podział środków ZUS ma trzy miesiące. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu, dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia oraz wypełniony formularz ZUS EWG-P.

Dokumenty można dostarczyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą albo złożyć online za pośrednictwem profilu PUE ZUS. Wysokość wypłaty zależy od kwoty zgromadzonej na subkoncie oraz zasad jej podziału. Kwota około 29 tys. zł podawana przez ZUS jest średnią wartością środków znajdujących się na subkontach osób zmarłych.

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