Wzrosła przeciętna wypłata z ZUS. Ponad 4 tys. zł na głowę

W Polsce jest około 8 mln 86 tysięcy emerytów i rencistów – o 82,5 tysiące osób więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Wszystkie osoby z tej grupy otrzymują co miesiąc należne świadczenie.

Z danych ZUS wynika, że przeciętna miesięczna wypłata emerytury i renty w czerwcu była wyższa o 7 proc. niż rok wcześniej i wyniosła 4353 zł. Upubliczniono także dane ściśle dotyczące rent i emerytur.

Renta liczy się do emerytury. Słabiej buduje kapitał

Wysokość emerytury w polskim systemie zależy od sumy zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego zebranych przez całe życie zawodowe, podzielonych przez dalsze trwanie życia – to wskaźnik co roku wyliczany przez GUS. Renta jest innym świadczeniem i jej wysokość zależy od stopnia niezdolności do pracy (całkowity lub częściowy), podstawy wymiaru oraz tzw. stażu hipotetycznego, czyli okresu, którego renciście brakuje do wieku emerytalnego.

W Polsce nie można być jednocześnie dostawac renty i emerytury, bo okres przebywanie na rencie liczy się do emerytury. Jest to okres nieskładkowy i słabiej buduje kapitał przyszłego emeryta.

Przyznając emeryturę z urzędu, ZUS gwarantuje osobie dotychczas pobierającej rentę, że nowe świadczenie nie będzie niższe od pobieranej dotychczas renty. Z danych ZUS wynika, że rzeczywiście średnia wypłata emerytury jest wyższa niż renta.

Czasami renta jest wyższa niz emerytura. Decyzja rencisty

Najnowsze dane przedstawione przez ZUS sa potwierdzeniem znanego trendu: lepiej pracować i odprowadzać składki niż nie pracować. Średnia wypłata emerytytury wynosi już 4477 zł, a renty – 4 007 zł. Nieco niższa jest średnia wypłata renty z tytułu niezdolnosci do pracy – 3513 zł.

Co ciekawe, emerytura nie zawsze jest wyższa od renty, ale gdy tak się dzieje, wynika to ze sposobu obliczania świadczeń oraz historii ubezpieczeniowej. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, czy do obliczenia podstawy wymiaru emerytury podawane są te same zarobki, które zostały uwzględnione w podstawie wymiaru renty, a także to, czy osoba ubezpieczona po przyznaniu renty wykonywała działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym. Renta jest wyższa niz emerytura przy krótkim stażu pracy i niskich składkach.

Renciści, którzy spełniają warunki wymagane do przyznania emerytury, mogą sami zdecydować, czy pozostać przy pobieraniu renty czy też przejść na nowe świadczenie z ZUS. Aby przejść z renty na emeryturę konieczne jest złożenie do ZUS wniosku w tej sprawie.

Rząd chce wprowadzić stały mechanizm sprawdzania, jak w Polsce działa system emerytalny. Pierwsza ocena zostanie przeprowadzona trzy lata po wejściu nowych przepisów w życie.

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