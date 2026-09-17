Kto może uniknąć wezwania w razie mobilizacji? Lista wyjątków jest ograniczona

Przepisy dotyczące mobilizacji wojskowej zostały znowelizowane. Jak podaje Forsal.pl, zmiany mają zwiększać możliwości państwa w przypadku poważnego kryzysu lub wojny. Jedną z istotnych kwestii jest zakres osób, które mogą zostać wówczas wezwane do służby.

Nowe rozwiązania dotyczą także obywateli Polski, którzy na stałe mieszkają poza krajem. Oznacza to, że osoba pracująca np. w Niemczech, Norwegii czy Wielkiej Brytanii może w określonych okolicznościach zostać wezwana do Polski.

Mobilizacja wojskowa może objąć Polaków za granicą

Wcześniej ustawa o obronie Ojczyzny przewidywała szczególne rozwiązania dotyczące Polaków stale mieszkających za granicą. W przypadku zasadniczej służby wojskowej nie powoływano osób przebywających poza Polską co najmniej dwa lata, które jednocześnie nie miały w kraju miejsca pobytu stałego ani czasowego trwającego dłużej niż trzy miesiące.

Nowe rozwiązania zmieniają podejście do obowiązku mobilizacyjnego. W przypadku wojny lub ogłoszenia odpowiedniego rodzaju mobilizacji stały pobyt poza Polską nie musi już automatycznie oznaczać wyłączenia z obowiązku stawienia się do służby.

Kogo może powołać wojsko?

Według opisywanych przepisów w przypadku wojny obowiązek służby wojskowej może co do zasady dotyczyć obywateli Polski w wieku od 18 do 60 lat. Samo zamieszkanie za granicą lub posiadanie rezydencji podatkowej w innym państwie nie musi więc zwalniać z tego obowiązku.

Przewidziano jednak wyjątki. Z obowiązku mogą zostać wyłączone m.in. osoby, których stan zdrowia uniemożliwia pełnienie służby, kobiety w ciąży oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w przypadkach określonych w przepisach. Znaczenie mogą mieć również zawód i zajmowane stanowisko.

Te osoby mogą zostać wyłączone z obowiązku

System mobilizacyjny ma uwzględniać także konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania państwa. Wyłączenia mogą dotyczyć m.in. parlamentarzystów, radnych oraz osób zajmujących określone kierownicze stanowiska państwowe. Mogą objąć również pracowników kluczowych instytucji, w tym Narodowego Banku Polskiego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Znaczenie ma też praca przy infrastrukturze niezbędnej dla funkcjonowania państwa. W materiale wymieniono osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów łączności potrzebnych do kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także zatrudnionych w przedsiębiorstwach zbrojeniowych i podmiotach współpracujących z wojskiem.

Za zignorowanie wezwania grożą konsekwencje

Wezwanie związane z mobilizacją oznacza konkretny obowiązek prawny. Według Forsal.pl nieusprawiedliwione niestawienie się może skutkować odpowiedzialnością karną. Za uchylanie się od służby wojskowej w czasie mobilizacji może grozić od sześciu miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

W określonych przypadkach możliwa jest również grzywna za nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie. Poważniejsze konsekwencje przewidziano w sytuacji, gdy osoba powołana celowo opuszcza jednostkę lub w inny sposób uchyla się od obowiązków wynikających z powołania.

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