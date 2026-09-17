Kto może uniknąć wezwania w razie mobilizacji? Lista wyjątków jest ograniczona
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Kto może uniknąć wezwania w razie mobilizacji? Lista wyjątków jest ograniczona

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Wojsko
Wojsko Źródło: Shutterstock
W razie wojny obowiązek służby może objąć osoby od 18. do 60. roku życia. Samo mieszkanie poza Polską nie musi chronić przed wezwaniem.

Przepisy dotyczące mobilizacji wojskowej zostały znowelizowane. Jak podaje Forsal.pl, zmiany mają zwiększać możliwości państwa w przypadku poważnego kryzysu lub wojny. Jedną z istotnych kwestii jest zakres osób, które mogą zostać wówczas wezwane do służby.

Nowe rozwiązania dotyczą także obywateli Polski, którzy na stałe mieszkają poza krajem. Oznacza to, że osoba pracująca np. w Niemczech, Norwegii czy Wielkiej Brytanii może w określonych okolicznościach zostać wezwana do Polski.

Mobilizacja wojskowa może objąć Polaków za granicą

Wcześniej ustawa o obronie Ojczyzny przewidywała szczególne rozwiązania dotyczące Polaków stale mieszkających za granicą. W przypadku zasadniczej służby wojskowej nie powoływano osób przebywających poza Polską co najmniej dwa lata, które jednocześnie nie miały w kraju miejsca pobytu stałego ani czasowego trwającego dłużej niż trzy miesiące.

Nowe rozwiązania zmieniają podejście do obowiązku mobilizacyjnego. W przypadku wojny lub ogłoszenia odpowiedniego rodzaju mobilizacji stały pobyt poza Polską nie musi już automatycznie oznaczać wyłączenia z obowiązku stawienia się do służby.

Kogo może powołać wojsko?

Według opisywanych przepisów w przypadku wojny obowiązek służby wojskowej może co do zasady dotyczyć obywateli Polski w wieku od 18 do 60 lat. Samo zamieszkanie za granicą lub posiadanie rezydencji podatkowej w innym państwie nie musi więc zwalniać z tego obowiązku.

Przewidziano jednak wyjątki. Z obowiązku mogą zostać wyłączone m.in. osoby, których stan zdrowia uniemożliwia pełnienie służby, kobiety w ciąży oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w przypadkach określonych w przepisach. Znaczenie mogą mieć również zawód i zajmowane stanowisko.

Te osoby mogą zostać wyłączone z obowiązku

System mobilizacyjny ma uwzględniać także konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania państwa. Wyłączenia mogą dotyczyć m.in. parlamentarzystów, radnych oraz osób zajmujących określone kierownicze stanowiska państwowe. Mogą objąć również pracowników kluczowych instytucji, w tym Narodowego Banku Polskiego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Znaczenie ma też praca przy infrastrukturze niezbędnej dla funkcjonowania państwa. W materiale wymieniono osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów łączności potrzebnych do kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także zatrudnionych w przedsiębiorstwach zbrojeniowych i podmiotach współpracujących z wojskiem.

Za zignorowanie wezwania grożą konsekwencje

Wezwanie związane z mobilizacją oznacza konkretny obowiązek prawny. Według Forsal.pl nieusprawiedliwione niestawienie się może skutkować odpowiedzialnością karną. Za uchylanie się od służby wojskowej w czasie mobilizacji może grozić od sześciu miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

W określonych przypadkach możliwa jest również grzywna za nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie. Poważniejsze konsekwencje przewidziano w sytuacji, gdy osoba powołana celowo opuszcza jednostkę lub w inny sposób uchyla się od obowiązków wynikających z powołania.

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