Ani Biedronka, ani Lidl. W tej sieci zrobisz najtańsze zakupy

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 3,4 proc. rok do roku, wobec 3 proc. miesiąc wcześniej.

Dane ASM Sales Force Agency, które przytacza RMF FM wynika, że w poprzednim miesiącu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wyniosła 319,45 zł. Ceny w sklepach wzrosły w sierpniu o 0,68 proc. względem lipca i o 0,58 proc. w relacji do sierpnia 2025 roku.

Badanie objęło 40 najpopularniejszych produktów codziennego użytku, takich jak m.in.:

nabiał,

mięso,

wędliny,

ryby,

chemia domowa,

kosmetyki,

owoce,

warzywa,

produkty tłuszczowe.

Ceny były porównywane w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, a analizowane produkty były tej samej marki i gramatury.

Koszyk zakupowy nieco zdrożał. W Auchan najtaniej

Analiza cen wykazała, że w sierpniu najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan. Średnia cena koszyka zakupowego wyniosła tam 266,48 zł, o 1,82 zł więcej niż w lipcu.

Przeciętna wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 30,33 zł (Makro Cash & Carry) oraz o 39,55 zł (Selgros Cash & Carry).

Na drugim biegunie jest Netto, gdzie średnia wartość koszyka wyniosła 338,81 zł. Tym samym, różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą wartością koszyka w analizowanych sieciach handlowych wyniosła 27,15 proc.

Wśród różnych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry, gdzie przeciętna wartość koszyka wyniosła 301,42 zł. Najwięcej trzeba było zapłacić w dyskontach – średnio 331,14 zł.

– Sierpień przerwał krótką serię spadków – koszyk podstawowych produktów FMCG znów jest droższy niż przed rokiem, choć skala tej podwyżki, 0,58 proc. r/r, pozostaje nieporównywalnie niższa od ogólnej inflacji konsumenckiej. Wynik ten pokazuje, że konkurencja cenowa w najczęściej kupowanych kategoriach wciąż tłumi presję kosztową skuteczniej niż w pozostałych składnikach koszyka CPI – komentuje najnowsze dane Kamil Kruk z ASM SFA.

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