Duża zmiana dla rodziców pobierających 800 plus. Jeden obowiązek ma zniknąć

Rodzice pobierający świadczenie wychowawcze mają zostać zwolnieni z obowiązku corocznego składania wniosku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt, zgodnie z którym prawo do pieniędzy na kolejny okres świadczeniowy będzie ustalane automatycznie.

Obecnie rodzice muszą pamiętać o złożeniu dokumentów na każdy kolejny okres. Jak wskazuje Portal Samorządowy, nadal zdarzają się przypadki, gdy opiekunowie zapominają o dopełnieniu formalności. W konsekwencji mogą stracić wypłatę świadczenia za część okresu.

800 plus bez wniosku na kolejny okres

Po wejściu zmian w życie ZUS ma wykorzystywać dane przekazane wcześniej przez rodziców. Jeżeli sytuacja rodzinna nie ulegnie zmianie, dotychczasowy wniosek będzie automatycznie odnawiany i nie trzeba będzie ponownie składać go tylko po to, by zachować ciągłość wypłat.

Rodzice nadal będą mieli możliwość modyfikowania danych, jeśli zmieni się ich sytuacja. Według projektu automatyzacja ma przede wszystkim wyeliminować przypadki, w których świadczenie nie jest wypłacane przez pewien czas wyłącznie dlatego, że rodzic zapomniał o corocznym wniosku.

ZUS ma automatycznie odnawiać wnioski

Rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski wskazywał, że obecnie zdarzają się sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają o formalnościach. Automatyczne składanie wniosków ma sprawić, że nie będzie już problemu utraty świadczenia np. za jeden miesiąc.

Zmiana wymaga jednak dostosowania systemów teleinformatycznych ZUS wykorzystywanych do obsługi świadczenia wychowawczego. Ministerstwo przewiduje, że nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027–2028, rozpoczynającego się 1 czerwca 2027 r.

W jednym przypadku wniosek nadal będzie potrzebny

Automatyczne odnawianie nie oznacza całkowitej likwidacji wniosków o świadczenie. Rodzic lub opiekun nadal będzie musiał wystąpić o 800 plus po raz pierwszy na dane dziecko. Dotyczy to np. narodzin dziecka albo powrotu rodziców wraz z dzieckiem z zagranicy.

Projekt ma ograniczyć obowiązki administracyjne nakładane na obywateli. Według resortu rozwiązanie wpisuje się również w działania zmierzające do zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów obsługi świadczenia po stronie administracji, przede wszystkim dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów.

Komu przysługuje 800 plus?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Odmienne zasady dotyczą uchodźców z Ukrainy.

W ich przypadku świadczenie może być wypłacane na dzieci uczęszczające do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Warunek ten nie obejmuje młodszych dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.

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