Nawet 1035 zł kary za telewizor. Od stycznia stawki pójdą w górę

Zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV na razie nie zmieniają obowiązujących zasad. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła stawki na 2027 rok. Właściciele odbiorników zapłacą więcej, a automatycznie wzrosną również kary za brak ich rejestracji.

Każdy właściciel radia lub telewizora ma 14 dni od zakupu na jego zarejestrowanie. Obowiązek płacenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rejestracji. Nie ma przy tym znaczenia, czy właściciel korzysta z telewizji kablowej, satelitarnej lub platform streamingowych.

Abonament RTV 2027. Nowe stawki już zatwierdzone

Od 1 stycznia miesięczna opłata za radio wyniesie 10,80 zł zamiast obecnych 9,50 zł. W przypadku telewizora lub zestawu radio i telewizor stawka wzrośnie z 30,50 zł do 34,50 zł. Oznacza to podwyżkę odpowiednio o 1,30 zł oraz 4 zł miesięcznie.

W gospodarstwie domowym obowiązuje jedna opłata niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Dotyczy to zarówno urządzeń znajdujących się w domu, jak i radia w prywatnym samochodzie. Nie trzeba więc płacić osobnego abonamentu za każdy telewizor czy radio.

Kara za telewizor przekroczy 1000 zł

Wraz z podwyżką miesięcznych opłat wzrośnie kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Wynosi ona 30-krotność miesięcznej stawki. W 2026 roku za niezarejestrowane radio trzeba zapłacić 285 zł, a za telewizor lub zestaw radio i telewizor – 915 zł.

Od stycznia 2027 roku kara za radio wzrośnie do 324 zł. W przypadku niezarejestrowanego telewizora lub zestawu RTV będzie to już 1035 zł. Na tym potencjalne koszty mogą się jednak nie skończyć.

Zaległości mogą zostać naliczone nawet za 5 lat

Jeśli kontrola wykaże używanie niezarejestrowanego odbiornika, oprócz opłaty karnej mogą zostać naliczone zaległe należności nawet za pięć lat wstecz. Do zadłużenia mogą dojść również odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia.

Jeżeli należność nie zostanie uregulowana, sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej. Przy spłacie zadłużenia najpierw pokrywane są koszty upomnienia, następnie odsetki, a dopiero pozostała część wpłaty trafia na zaległy abonament.

Kontroler nie może wejść do mieszkania siłą

Kontrole prowadzą uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Kontroler powinien okazać upoważnienie i legitymację służbową, a na żądanie także dowód osobisty. Według przywołanej w materiale zgodnej opinii prawników mieszkaniec nie ma jednak obowiązku wpuszczenia kontrolera do mieszkania.

Odmowa wpuszczenia kontrolera nie wiąże się z karą. Nie może on wejść do lokalu siłą, przeprowadzić przeszukania ani wezwać policji tylko po to, by dostać się do mieszkania. Jeśli jednak podczas przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone używanie niezarejestrowanego sprzętu, może zostać naliczona kara i wydana decyzja nakazująca jego rejestrację.

Abonament ma zniknąć? Na razie to projekt

Ministerstwo Kultury pracuje nad projektem ustawy UC130, który przewiduje likwidację abonamentu RTV i finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Według materiału zmiany mogłyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Nie oznacza to jednak, że likwidacja opłaty jest już przesądzona. Obecnie obowiązują dotychczasowe przepisy, a KRRiT zatwierdziła wyższe stawki na 2027 rok. Dopóki system nie zostanie zmieniony, właściciele odbiorników nadal podlegają obowiązkowi abonamentowemu.

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