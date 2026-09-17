PKN zamiast CPN? Tak Karol Nawrocki chce ulżyć kierowcom

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przedstawił założenia prezydenckiej inicjatywy „Paliwo Kosztuje Normalnie”. Ma ona na celu obniżenie cen na stacjach paliw i realne ograniczenie zysków koncernów.

PKN zamiast CPN? Propozycja prezydenta dla kierowców

Nowa inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego to odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy ws. wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk przekazał w środę, że tym razem liczy na podpis Karola Nawrockiego i jeśli do tego dojdzie, to rząd na nowo reaktywuje pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN).

– Dziś jesteśmy tutaj z państwem, żeby przedstawić realną propozycję Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, idealnie obniżającą ceny paliw. To rozwiązanie jednocześnie obniżające ceny paliw na stacjach. Takie, które uniemożliwi nieuczciwe zyski koncernom paliwowym. Takie, które obniży presję inflacyjną, którą paliwa wytwarzają dzisiaj na inne produkty – mówił podczas konferencji prezydencki minister.

Inicjatywa „Paliwo Kosztuje Normalnie” zakłada:

Pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca 2027 roku,

Odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów,

Likwidacja źródła problemu poprzez ustawowy limit marży: rafineryjnej, importowej i hurtowej.

Szefernaker zapewnił, że do końca tygodnia projekt zostanie złożony w Sejmie przez prezydenta w formie kompletnej ustawy. Wyraził też nadzieję, że projekt będzie jak najszybciej rozpatrywany i nie będzie „znów przez marszałka Czarzastego mrożony, tak jak inne dobre projekty pana prezydenta Karola Nawrockiego”.

Szefernaker krytycznie o pomyśle rządu

Odnosząc się do rządowej propozycji, szef gabinetu prezydenta podkreślił, że jest ona identyczna, jak ta, która została odesłana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. – Po pierwsze, ustawa, którą rząd zaproponował ponownie, jest identyczna jak ta, którazostała przez prezydenta odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Są duże wątpliwości konstytucyjne. (Rząd proponuje) po pierwsze ustawę niekonstytucyjną, a po drugie ustawę, która wnosi kolejny podatek. Zamiast realnej ochrony konsumentów rząd proponuje kolejne obciążenie fiskalne – powiedział Szefernaker.

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