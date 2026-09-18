Dopłata do prądu, gazu i ogrzewania z ZUS. Bez kryterium dochodowego

Ryczałt energetyczny z ZUS w 2026 roku wynosi 336,16 zł miesięcznie i przysługuje rencistom i emerytom bez względu na dochód.

Kwota dopłaty do rachunków za energię jest co roku wyższa, ponieważ podlega marcowej waloryzacji. Według pierwszych szacunków, w 2027 roku będzie wynosić między 347 a 349 zł. Jest to świadczenie, które nie przysługuje wszystkim seniorom, a tylko określonym grupom osób. Jakie warunki trzeba spełnić?

Uprawnienia dla seniorów i seniorek. Ryczałt energetyczny podlega dziedziczeniu

Nie ma znaczenia który rachunek za energię uprawnieni do otrzymania ryczałtu energetycznego seniorzy chcą opłacić. Może to być gaz, prąd lub po prostu rachunek za ogrzewanie. Jak informuje ZUS, takie wsparcie bez problemu mogą otrzymać:

kombatanci i inne osoby posiadające uprawnienia kombatanckie,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Jest to ten rodzaj świadczenia, który podlega dziedziczeniu.

Ryczałt energetyczny z ZUS dla wdów po żołnierzach. Wniosek ZUS-ERK

Ryczałt energetyczny nie jest przyznawany automatycznie, ponieważ ZUS nie wie który senior ma odpowiednie uprawnienia. Konieczne jest wypełnienie wniosku i załączenie dokumentów.

Właściwym drukiem jest formularz ZUS-ERK. Jest on dostępny w internecie, ale można również otrzymac go w placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć:

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia żołnierza w ramach zastępczej służby wojskowej,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

O świadczenie aplikować można się starać w dowolnym momencie. ZUS wyda decyzję w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

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