Siedzenie w domu z dzieckiem popłaca. ZUS wlicza je do emerytury

Z utrzymaniem pracy jest w Polsce różnie. Na wieść o urlopie macierzyńskim czy wychowawczym pracodawcy nie skaczą do góry z radości – obowiazki matek ktoś i tak musi wykonać. W przerwę w pracy trzeba wliczyć także ryzyko jej utraty.

Ale dla ZUS opieka nad dzieckiem się liczy. Oba urlopy mają dobry wpływ na emerytury kobiet – wliczają się do stażu ubezpieczeniowego i podwyższają kapitał emerytalny. Rodzice z młodszych roczników nic nie muszą w tej sprawie robić, ale ci starsi są w zupełnie innej sytuacji.

Urlopy tylko w papierowych aktach. Nie szkodzi, że zakład już nie istnieje

Przepisy chronią kapitał emerytalny osób rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad dziećmi. W zależności od sytuacji przewidziane prawem urlopy są traktowane przez ZUS jako okresy składkowe lub nieskładkowe, ale tak się dzieje od niedawna. Cenzurą jest moment refermy emerytalnej wprowadzonej pod koniec w latach 90.

Kto wychowywał dzieci przed 1999 rokiem, musi teraz sam zadbać o swoje interesy. Dlaczego? W tym czasie ZUS nie miał informacji o indywidulanej sytuacji każdego ubezpieczonego Polaka i Polki. Informacje o urlopie wychowawczym czy macierzyńskim były ewidencjonowane wyłącznie w papierowych aktach zakładów pracy i nie trafiły do ubezpieczyciela.

Kto jest w takiej sytuacji, powinien w ZUS złożyć wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Do formularza trzeba załączyć:

skrócone akty urodzenia dzieci

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające dokładne okresy przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym na cele opiekuńcze.

Jeśli zakład pracy już nie istnieje to nie szkodzi! Dowodem dla ZUS mogą być wpisy w oryginalnej legitymacji ubezpieczeniowej (tzw. zielonej książeczki) lub szczegółowe świadectwa pracy, gdzie okresy urlopów są zaznaczone.

Więcej do emerytury za siedzenie w domu. Są okresy składkowe i nieskładkowe

Jak informuje infor.pl, dla celów emerytalnych kluczowe jest precyzyjne rozróżnienie statusu czasu spędzonego z dzieckiem. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski liczy się do okresu składkowego. Od pobieranego przez rodzica zasiłku macierzyńskiego odprowadzane są pełne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Urlop wychowawczy to okres nieskładkowy, ale w tym przypadku ZUS stosuje wyjątkowo korzystny dla matek przelicznik wynoszący 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok – czyli dokładnie tyle samo, ile za okresy składkowe.

Przepisy pozwalają na zaliczenie do stażu emerytalnego maksymalnie 3 lat (36 miesięcy) urlopu wychowawczego na jedno dziecko. Łączny wymiar urlopów wychowawczych na wszystkie dzieci nie może przekroczyć 6 lat (72 miesięcy). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko z powodu stanu zdrowia wymagało szczególnej opieki potwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności. Rodzicowi przysługują wtedy dodatkowe 3 lata na konkretne dziecko.

Uwaga – mężczyzna, który przed 1999 rokiem przebywał na urlopie ojcowskim, rodzicielskim czy wychowawczym, ma dokładnie takie same prawa do podwyższenia swojej emerytury jak kobieta.

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