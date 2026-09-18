Pierwsi do jedynki w sanatorium na NFZ. Komu przysługuje?

Otrzymując skierowanie do sanatorium z puli NFZ nikt nie wie w jakim pokoju zostanie zakwaterowany, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zajmuje się przydzielaniem pokoi. Także jednoosobowych, ktore sa najbardziej przez kuracjuszy pożądane.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia: „Warunki zakwaterowania uzgadnia się bezpośrednio z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego”. Co to dokładnie oznacza dla korzystajacych z terapii?

Jedynka a szczególne warunki pobytu. Potwierdzenie od lekarza

Zainteresowanie pokojami jednoosobowymi jest bardzo duże, a większość sanatoriów dysponuje ograniczoną liczbą takich pokoi, dlatego o ich przydział trzeba zadbać jak najszybciej. Tuż po otrzymaniu skierowania trzeba jak najszybciej skontaktować się z sanatorium i złożyć wniosek o przyznanie pokoju jednoosobowego.

Nie każdy kuracjusz ma takie same szanse na pokój jednoosobowy. W wielu sanatoriach pierwszeństwo mają osoby, których stan zdrowia wymaga większej prywatności lub szczególnych warunków pobytu.

Pobyt w pokoju wielosobowym będzie krępujący dla osób ze stomią, po mastektomii, po amputacji kończyn, czy z bezdechem sennym wymagającym korzystania z aparatu do oddychania, dlatego osoby z tymi schorzeniami mają pierwszeństwo do pobytu w jedynkach przed innymi kuracjuszami.

Ale samo powołanie się na chorobę nie wystarczy. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza specjalisty, które potwierdza wskazania medyczne.

Ile za jedynkę z łazienką? Wyższa częściowa odpłatność

Jeśli pokoi w ośrodku jest mało, a osób ze wskazaniami dużo, to o przydziale pokoju jednoosobowego zadecyduje kolejność wpływu wniosków, dlatego wcześniejszy kontakt z sanatorium, złożenie kompletnego wniosku i dołączenie dokumentacji medycznej mogą znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie „jedynki”.

Trzeba pamiętać, że pokój jednosobowy „na NFZ” oznacza również wyższe koszty za pobyt. Leczenie i zabiegi są bezpłatne, ale kuracjusz dopłaca do częściowej odpłatności za nocleg i wyżywienie. W sezonie wiosennym i letnim (sezon I) pobyt w pokoju jednosobowym z łazienką kosztuje więcej niż w sezonie II, czyli jezienno – zimowym:

Sezon I: 32,60 zł za dobę – około 684,60 zł za cały turnus w 2026 roku

Sezon II: 40,90 zł za dobę – około 858,90 zł za cały turnus w 2026 roku

Pokój jednosobowy bez łazienki jest tańszy, choć różnica nie jest wielka:

Sezon I: 24,90 zł za dobę – około 522,90 zł za turnus w 2026 roku

Sezon II: 33,20 zł za dobę – około 697,20 zł za turnus w 2026 roku

Stąd tak duże powodzenie pokoi jednoosobowych w sanatoriach.

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