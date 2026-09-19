Właściciele działek dostaną więcej swobody. Garaż będzie mógł być większy

Zasady sytuowania budynków na działce zależą przede wszystkim od tego, czy ściana zwrócona w stronę sąsiedniej nieruchomości ma okna lub drzwi. Jeśli znajdują się w niej takie otwory, budynek powinien znajdować się co najmniej 4 m od granicy. W przypadku ściany bez okien i drzwi minimalna odległość wynosi 3 m.

Od tych zasad istnieją jednak wyjątki. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wolnostojący garaż lub budynek gospodarczy może w określonych przypadkach znaleźć się bezpośrednio przy granicy działki albo w odległości co najmniej 1,5 m od niej. Obecnie dotyczy to obiektów o długości do 6,5 m i wysokości nieprzekraczającej 3 m.

Garaż przy granicy działki. Limity mają wzrosnąć

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad zmianą rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedna z zaakceptowanych zmian przewiduje zwiększenie dopuszczalnych wymiarów wolnostojących garaży i budynków gospodarczych stawianych blisko granicy.

Maksymalna długość takiego obiektu ma wzrosnąć z 6,5 do 7 m. Zmieni się również limit wysokości – zamiast obecnych 3 m ma wynosić 3,5 m. Dotyczy to obiektów sytuowanych bezpośrednio przy granicy lub nie mniej niż 1,5 m od niej.

Wąskie działki mają szczególne zasady

Przepisy przewidują również wyjątek dla działek budowlanych o szerokości 16 m lub mniejszej. Budynek gospodarczy lub garaż można wówczas sytuować ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy albo w odległości od 1,5 do 3 m.

Budynek może również stanąć bezpośrednio przy granicy, jeśli będzie przylegał swoją ścianą do obiektu znajdującego się na sąsiedniej działce. Jego wysokość musi jednak odpowiadać wymaganiom wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy.

Plan miejscowy może pozwolić na budowę bliżej

Możliwość sytuowania budynku bliżej granicy może wynikać także z miejscowego planu. Oznacza to, że podstawowe odległości 3 lub 4 m nie są jedynymi wartościami, które trzeba brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji.

Nowelizacja ma rozszerzyć jeden z już obowiązujących wyjątków poprzez zwiększenie dopuszczalnych wymiarów obiektów. Nie oznacza jednak, że łagodniejsze zasady obejmą każdy rodzaj garażu.

Nie każdy garaż skorzysta ze zmiany

Krajowa Rada Izby Architektów RP proponowała, aby z przepisów usunąć określenie „wolnostojący”. Pozwoliłoby to stosować nowe rozwiązanie szerzej, również w odniesieniu do garaży przylegających do domów jednorodzinnych.

Ministerstwo nie zaakceptowało tego postulatu. Resort zgodził się natomiast na zwiększenie długości i wysokości wolnostojących garaży oraz budynków gospodarczych. Zgodnie z materiałem rozporządzenie ma wejść w życie 20 września 2026 roku.

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