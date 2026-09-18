Tyle można zarobić na stacji paliw. Nawet 5 tys. zł na rękę

Praca na stacji paliw nie ogranicza się do obsługi kasy i przyjmowania płatności od kierowców. Zatrudnieni odpowiadają także za porządek na terenie placówki oraz obsługę strefy gastronomicznej. W zamian mogą liczyć na pensję sięgającą kilku tysięcy złotych na rękę.

Z informacji zebranych przez „Fakt” wynika, że kasjerzy na stacjach Orlen otrzymują zazwyczaj od 3,7 tys. do 5 tys. zł netto miesięcznie. Nie ma jednak jednej stawki obowiązującej w całej sieci. Wynagrodzenie zależy od lokalizacji, konkretnej oferty oraz przedsiębiorcy prowadzącego daną placówkę.

Zarobki na stacjach Orlen. W Warszawie 4,5 tys. zł na rękę

W Warszawie osoby rozpoczynające pracę mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające 4,5 tys. zł netto miesięcznie. Takie stawki pojawiają się zarówno w centrum stolicy, jak i na Pradze-Północ.

Inaczej wynagrodzenia wyglądają w mniejszych miejscowościach. W Białej Podlaskiej można zarobić około 4 tys. zł netto miesięcznie. W Łomży podawane kwoty mieszczą się natomiast w przedziale od 3,7 tys. do nawet 5 tys. zł na rękę.

Praca nie kończy się na obsłudze kasy

Zakres obowiązków pracownika stacji jest szerszy, niż może się wydawać. Oprócz przyjmowania płatności zatrudnieni zajmują się utrzymywaniem porządku na terenie placówki. Do ich zadań należy również obsługa działającej na stacji strefy gastronomicznej.

Podjęcie takiej pracy nie zawsze wymaga wcześniejszego doświadczenia. Osoby, które zdecydują się na zatrudnienie, mogą też otrzymać dodatkowe korzyści. Wśród oferowanych benefitów znajdują się elastyczny czas pracy, możliwość udziału w szkoleniach oraz zniżki na zakupy.

Pracownik może awansować

Zatrudnienie na stacji może być również początkiem dalszej ścieżki zawodowej. Pracownicy wykazujący się zaangażowaniem mogą liczyć na możliwość awansu. Rozwój zawodowy może prowadzić nawet do stanowiska związanego z zarządzaniem stacją.

Warunki oferowane przez poszczególne placówki nie są jednak identyczne. Dotyczy to zarówno wysokości wynagrodzenia, jak i innych elementów zatrudnienia.

Dlaczego pensje różnią się między stacjami?

Powodem jest sposób funkcjonowania sieci. Choć placówki działają pod jednym szyldem, wiele stacji jest prowadzonych w systemie franczyzowym. Oznacza to, że warunki zatrudnienia mogą być ustalane indywidualnie przez przedsiębiorcę zarządzającego konkretną stacją.

W efekcie pracownicy wykonujący podobne obowiązki mogą otrzymywać różne wynagrodzenia w zależności od miasta i placówki. Z danych przytoczonych w materiale wynika, że różnica pomiędzy podawanymi stawkami sięga 1,3 tys. zł netto miesięcznie.

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