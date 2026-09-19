Seniorzy mogą nie płacić abonamentu RTV. Trzeba spełnić dwa warunki

Emeryci, którzy ukończyli 60 lat, mogą zostać zwolnieni z opłat za radio i telewizję. Sam wiek nie wystarczy jednak do skorzystania z preferencji. Drugim warunkiem jest odpowiednio niska wysokość pobieranego świadczenia.

W 2026 roku miesięczna emerytura nie może przekraczać 4451,78 zł brutto. Próg zmienia się co roku, ponieważ odpowiada połowie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. W 2025 roku wynosił 4090,86 zł brutto.

Zwolnienie z abonamentu RTV. Potrzebne są formalności

Senior, który ma co najmniej 60 lat i spełnia kryterium dotyczące wysokości emerytury, nie zostaje automatycznie zwolniony z opłat. Konieczne jest zgłoszenie się do placówki Poczty Polskiej i przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do preferencji.

Potrzebny jest dowód osobisty oraz dokument wskazujący aktualną wysokość emerytury. Może to być m.in. decyzja ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, odcinek emerytury albo decyzja dotycząca przyznania lub waloryzacji świadczenia.

Po 75. roku życia zasady są inne

Inaczej traktowane są osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku prawo do zwolnienia wynika z samego wieku i nie zależy od wysokości otrzymywanej emerytury.

Taki senior nie musi również składać wniosku ani przedstawiać dokumentów w placówce pocztowej. Operator otrzymuje informacje niezbędne do zastosowania zwolnienia bezpośrednio z rejestru PESEL.

Nie tylko emeryci mogą uniknąć opłaty

Przepisy przewidują również inne grupy uprawnione do zwolnienia. Z abonamentu RTV nie muszą korzystać wyłącznie seniorzy spełniający odpowiednie warunki.

Wśród zwolnionych znajdują się także m.in. osoby bezrobotne, niewidome, niesłyszące, osoby z niepełnosprawnościami oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi w 2026 roku 9,50 zł. W przypadku telewizora albo zestawu obejmującego radio i telewizor trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie.

Dla osoby korzystającej ze zwolnienia w drugim przypadku oznacza to 366 zł oszczędności w ciągu roku. Senior musi jednak spełnić wymagania przewidziane dla konkretnej grupy uprawnionych.

Można zapłacić mniej także bez zwolnienia

Osoby, które nie spełniają warunków zwolnienia, mogą ograniczyć wysokość opłaty poprzez zapłacenie abonamentu z góry za cały rok. W takim przypadku przewidziana jest 10-procentowa zniżka.

Roczny abonament za radio i telewizor po zastosowaniu tej zniżki wynosi 329,40 zł. W przypadku seniorów w wieku od 60 do 74 lat całkowite uniknięcie opłaty wymaga natomiast spełnienia kryterium dotyczącego wysokości emerytury oraz dopełnienia wymaganych formalności.

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