Mniej nerwowo w systemie kaucyjnym. Sieci Lidl i Biedronka zmieniły terminy

Choć większość polskiego społeczeństwa popiera samą ideę recyklingu plastikowych butelek i puszek, to codzienna praktyka, awarie systemu, chaos logistyczny i szarpanie się z voucherami i bonami zniechęcają najwytrwalszych. Ponad połowa badanych negatywnie ocenia funkcjonowanie systemu kaucyjnego w Polsce.

Niezadowolenie nie tylko z czasem nie maleje – jak zakładał resort klimatu – ale wzrasta. Być może zmiany, na które porwały się dwie sieci sklepów nieco ulżą Polakom.

Więcej czasu na realizację bonów i voucherów. Biedronka już wydłużyła ich ważność

Po roku działania systemu kaucyjnego powodów do zdenerowania jest wiele: zbyt mało punktów zwrotu, przepełnione lub niedziałające automaty, problemy z przechowywaniem niezgniecionych butelek i puszek w domu, problemy z kodami kreskowymi na oddawanych butelkach i puszkach, wybiórczość oddawanych opakowań i forma zwrotu kaucji.

Konieczność odbierania bonów w automatach i realizowania ich w kasie tego samego sklepu to w czasach płatności cyfrowych po prostu dokuczliwy anachronizm. Tym bardziej, że czas na realizację voucherów, kuponów czy bonów jest krótki. I właśnie to się ma szansę zmienić.

Duże sieci handlowe zaczynają wydłużać terminy na wykorzystanie bonów kaucyjnych. Biedronka od 21 września już zwiększyła ich ważność z 30 do 120 dni, a Lidl zmieni ten termin od października. Wydłuży ważność bonów z 30 do 100 dni.

Chaos z vowucherami i bonami zostanie. Więcej czasu na odzyskanie kaucji

Choć sytuacja zmieni się na lepsze, to chaos z tym związany nie minie. Jak widać, każda z sieci sklepów proponuje obecnie inny termin ważności kuponów:

Auchan i Dino: bony bezterminowe

POLOmarket: 3 lata

Biedronka: 120 dni

Lidl: 100 dni (zmiana zacznie obowiązywać od 1 października 2026 roku, wcześniej było to 30 dni)

Kaufland: 100 dni

Stokrotka: 90 dni

Netto: 90 dni

Carrefour: 60 dni

Żabka: 30 dni

Obecnie każda sieć może stosować inne zasady. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało analizę możliwości wydłużenia i ujednolicenia ważności voucherów w całym systemie kaucyjnym. Szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska informowała, że minimalnym okresem ważności powinny być trzy miesiące, a docelowo termin mógłby wynosić nawet pół roku.

Trwają prace nad nową formą zwrotu kaucji, czyli nad zwrotem bezpośrednio na kartę płatniczą, aplikację mobilną lub z wykorzystaniem opaski RFID, którą Polacy korzystajacy z basenów już znają. Nowe butelkomaty mają stanąć nie w sklepach, tylko na osiedlach oraz na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Mowa jest także o wprowadzeniu butalkomatów pozwalających na zwrot wielu opakowań jednocześnie.

Skąd te zmiany? Okazuje się, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego wskaźnik recyclingu plastikowych butelek to w Polsce obecnie około 46 proc. miesięcznie, a kwartalnie około 60 proc. – wciąż za mało biorąc pod uwagę fakt, że przejściowy cel unijny na 2026 rok to 77 proc.

W Polsce ciągle brakuje recyclingu połowy wyprodukowanych opakowań.

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