Wezwania trafią do tysięcy Polaków. Zignorowanie listu może mieć poważne konsekwencje

Blisko ćwierć miliona osób ma zostać objętych kwalifikacją wojskową w 2027 roku. Zgodnie z projektem opublikowanym na stronach rządowych oficjalne ogłoszenie kwalifikacji ma nastąpić 15 stycznia. Powiatowe komisje lekarskie mają rozpocząć pracę na początku lutego i działać do końca maja.

Za doręczanie wezwań mają odpowiadać wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Pismo zawierające dokładny termin oraz miejsce stawiennictwa powinno zostać dostarczone adresatowi co najmniej siedem dni wcześniej.

Kwalifikacja wojskowa 2027. Te roczniki mają dostać wezwania

Największą grupę mają stanowić mężczyźni urodzeni w 2008 roku, którzy w roku przeprowadzenia kwalifikacji osiągną pełnoletność. Lista osób objętych procedurą będzie jednak znacznie szersza.

Wezwania mają otrzymać także mężczyźni z roczników 2003–2007, którym dotychczas nie nadano kategorii zdolności do służby wojskowej. Przed komisją mają ponownie stanąć również osoby uznane za czasowo niezdolne do służby podczas kwalifikacji przeprowadzonych w 2025 i 2026 roku.

Wezwania mają dostać również kobiety

Kwalifikacja ma objąć także część kobiet urodzonych w latach 2000–2008. Chodzi o osoby, które w 2027 roku kończą naukę na kierunkach uznawanych za mające kluczowe znaczenie dla sił zbrojnych.

W materiale wymieniono m.in. absolwentki kierunków medycznych, psychologicznych oraz wybranych kierunków technicznych. Przed komisją mogą stawić się również ochotnicy, którzy nie mają jeszcze kategorii wojskowej, ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60. roku życia.

Cztery kategorie po badaniu

Jednym z najważniejszych elementów kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Na tej podstawie określana jest przydatność do służby i przyznawana jedna z czterech kategorii.

Kategoria A oznacza zdolność do służby wojskowej, B – czasową niezdolność, D – niezdolność do służby w czasie pokoju, a E – trwałą i całkowitą niezdolność zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Co grozi za zignorowanie wezwania?

Stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe. Według materiału osoba, która zignoruje wezwanie, może zostać ukarana grzywną, a w skrajnych przypadkach może zostać przymusowo doprowadzona przez odpowiednie służby.

Jeżeli stawienie się w wyznaczonym terminie jest niemożliwe z powodu ważnego zdarzenia losowego, należy niezwłocznie powiadomić wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W takiej sytuacji ma zostać wyznaczony inny termin.

Kwalifikacja to nie powrót obowiązkowej służby

Po zakończeniu badań i wprowadzeniu danych do ewidencji wezwana osoba otrzymuje zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby oraz przyznanym stopniu szeregowego. Po 14 dniach od wydania orzeczenia ma zostać przeniesiona do pasywnej rezerwy, chyba że złoży wniosek o przyjęcie do służby czynnej.

Sama kwalifikacja nie oznacza przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Jak wskazuje źródło, pozostaje ona w Polsce zawieszona od 2008 roku.

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