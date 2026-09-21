Pieniądze od brata bez podatku. Skarbówka potwierdza korzystne rozwiązanie

Darowizna pieniędzy od brata może korzystać z pełnego zwolnienia z podatku nawet wtedy, gdy środki znajdują się na rachunku w zagranicznym banku i nie zostaną przelane na inne konto. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła pieniędzy zgromadzonych na rachunku w szwajcarskim banku. Brat wnioskodawcy zamierzał przekazać mu nie tylko znajdujące się tam środki, ale jednocześnie prawa i obowiązki związane z rachunkiem. W efekcie obdarowany miał zostać jego wyłącznym właścicielem i dysponentem zgromadzonych pieniędzy.

Darowizna od brata bez podatku. Pieniądze nie muszą zmienić konta

W opisanej sytuacji środki nie miały zostać przelane na zewnętrzny rachunek. Bank miał jedynie dokonać pełnej zmiany danych właściciela konta i wystawić oficjalne potwierdzenie, że pieniądze znajdują się już na rachunku należącym do obdarowanego.

Powodem pozostawienia pieniędzy na tym samym koncie były m.in. istniejące lokaty. Jak wskazano we wniosku o interpretację, wykonanie przelewu wymagałoby ich zerwania, co mogłoby oznaczać straty finansowe. Jednocześnie pieniądze przez cały czas pozostawały w systemie bankowym, a zmianę właściciela mógł potwierdzić bank.

Brat należy do najbliższej rodziny

Przepisy przewidują zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych członków rodziny. Do tej grupy zalicza się również rodzeństwo. Warunkiem jest jednak spełnienie wymogów określonych w przepisach.

W analizowanej sprawie Dyrektor KIS uznał, że sposób przekazania pieniędzy wraz z rachunkiem spełnia wymóg dotyczący udokumentowania otrzymania środków. Organ wskazał, że pieniądze wcześniej zasiliły rachunek, którego właścicielem ma następnie zostać obdarowany. Nie było więc konieczności wykonywania dodatkowego, technicznego przelewu.

Zagraniczne konto nie przekreśla zwolnienia

Znaczenia dla korzystnego rozstrzygnięcia nie przekreślił również fakt, że rachunek prowadzony był w Szwajcarii. W opisanym przypadku zarówno darczyńca, jak i obdarowany byli obywatelami Polski i polskimi rezydentami podatkowymi.

Organ wskazał, że nabycie opisanej darowizny co do zasady podlega polskiemu podatkowi od spadków i darowizn. Następnie należało jednak ustalić, czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny.

Trzeba pilnować sześciu miesięcy

Kluczowym warunkiem pozostaje zgłoszenie nabycia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wnioskodawca założył, że zrobi to w ustawowym terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2.

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli ten warunek zostanie spełniony, nabycie pieniędzy wraz z prawem do rachunku bankowego będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Interpretacja indywidualna została wydana 3 sierpnia 2026 roku.

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