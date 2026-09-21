Czy ZUS liczy liceum do stażu pracy? Ważne przy przechodzeniu na emeryturę

Minimalna emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu składki zdrowotnej „na rękę” zostaje 1800,43 zł. To niewiele, ale jednocześnie to całkiem sporo biorąc pod uwagę fakt, że najniższa wypłacana emerytura wynosi w Polsce 2 grosze!

Kobieta, do której trafia takie świadczenie z ZUS, przepracowała w życiu tylko jeden dzień. Do wymaganego stażu pracy, który dałby jej minimalną emeryturę, zabrakło jej 19 lat, 11 miesięcy i 29 dni. Czy ZUS wlicza do stażu wykształcenie?

Różne okresy w życiu liczą się do stażu pracy. Ale co innego oznaczają

Od 2026 roku wszedł w życie przełomowy przepis pozwalający doliczyć do stażu pracy okresy aktywności zawodowej innej niż etat. Kto miał lub ma swoją działalność gospodarczą, świadczył usługi albo pracował na umowie zlecenie, dużo na tym zyska. Ale to nie jedyne możliwości.

ZUS wliczy także do stażu pracy okresy zawieszenia działalności w celu opieki nad dzieckiem, umowy agencyjne, służbę wojskową, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz okresy nauki. Te przepisy działają wstecz!

Warto jednak pamiętać, że pojęcie „stażu pracy” zależy od celu jego ustalenia i jest różnica między uprawnieniami pracowniczymi a świadczeniem emerytalnym.

Jak ZUS traktuje okres nauki w szkole średniej? Jednoznacznie

Przy przyznaniu prawa do emerytury, ZUS bierze pod uwagę zupełnie inne okresy stażu pracy: składkowe i nieskładkowe. Do składkowych zaliczy pracę na etacie, opłacanie składek z działalności gospodarczej czy umów zleceń, za które odprowadzono składki emerytalne i rentowe.

Do okresów nieskładkowych zalicza się okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (renta) czy okres studiów wyższych. Przykładowo: ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) wliczają się do stażu pracy uprawniającego m.in. do urlopu w stałym wymiarze 8 lat – bez względu na to ile trwały: 3 lata licencjatu czu 5 lat studiów magisterskich. Komuś kto skończył dwa kierunki studiów, również liczy się tylko 8 lat.

Ale do stażu emerytalnego w ZUS studia liczą się jakko okres nieskładkowy w wymiarze faktycznego programu studiów. Warunkiem jest dyplom ich ukończenia.

Wiele osób zastanawia się czy okres nauki w szkole średniej jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. Niestety, okres spędzony w szkole średniej nie znajduje się wśród tzw. okresów nieskładkowych, które można doliczyć do stażu emerytalnego.

Nauka na tym etapie jest w Polsce obowiązkowa i nie zwiększa liczby lat pracy, które są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. Lata nauki w technikum bądź w liceum nie mają wpływu na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego.

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