Wojsko wyprzedaje mieszkania. Ceny zaczynają się od 78 tys. zł

Agencja Mienia Wojskowego wystawia kolejne lokale na sprzedaż. Część z nich można znaleźć w ogłoszeniach z cenami wywoławczymi poniżej 100 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że nieruchomości są sprzedawane w przetargach, więc ostateczna kwota może być wyższa.

Przed udziałem w licytacji zainteresowani powinni sprawdzić również wysokość wadium oraz dokumentację konkretnej nieruchomości. W przypadku części lokali trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami związanymi z remontem lub modernizacją instalacji.

Mieszkania od wojska. Najtańsze za 78 tys. zł

Najtańsza z opisanych ofert znajduje się przy ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu. Lokal ma 38,23 mkw., a jego cena wywoławcza wynosi 78 tys. zł. Daje to około 2040 zł za metr kwadratowy. Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze bloku z 1962 roku i ma piwnicę.

W środku znajduje się pokój z balkonem, kuchnia, przedpokój oraz łazienka z toaletą. Lokal ma okna PCV, żeliwne kaloryfery oraz instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. AMW zaznacza jednak, że pomieszczenia wymagają prac remontowych i aranżacyjnych.

Kolejne lokale za 92 i 95 tys. zł

W Mirosławcu można znaleźć także lokal o powierzchni 49,16 mkw. wystawiony z ceną wywoławczą 92 tys. zł. Ma dwa pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę z toaletą oraz piwnicę o powierzchni 11,28 mkw.

Za 92 tys. zł wystawiono również mieszkanie w Mirosławcu Górnym. Lokal ma 49,17 mkw. i trzy pokoje, ale według AMW wymaga kapitalnego remontu. Z kolei w gminie Leśna w województwie dolnośląskim na przetarg trafiła kawalerka o powierzchni 26,6 mkw. z ceną wywoławczą 95 tys. zł.

Są też znacznie droższe oferty

Nie wszystkie nieruchomości sprzedawane przez AMW kosztują poniżej 100 tys. zł. W Malborku wystawiono 36-metrowe mieszkanie z ceną wywoławczą 169 tys. zł, czyli około 4605 zł za metr kwadratowy. Lokal znajduje się na poddaszu, ma dwa pokoje, dwie łazienki i piwnicę o powierzchni 10,60 mkw.

Jego świadectwo energetyczne wskazuje jednak na wysokie zapotrzebowanie na energię. Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej wynosi 230,8 kWh na metr kwadratowy rocznie, co według źródła może oznaczać wyższe koszty utrzymania.

W Poznaniu ponad 11 tys. zł za metr

W Słupsku AMW oferuje około 35-metrowe mieszkanie za 220 tys. zł. Lokal ma dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z WC i przedpokój, a także niewielką, jednometrową piwnicę.

Znacznie wyższa cena za metr pojawia się w Poznaniu. Za niespełna 23-metrowe mieszkanie przy ul. Polnej cena wywoławcza wynosi 262 tys. zł, czyli około 11,44 tys. zł za metr kwadratowy. AMW określa stan techniczny lokalu jako dobry, a standard wykończenia jako przeciętny.

Cena z ogłoszenia może wzrosnąć

W przypadku ofert AMW podane kwoty nie są gwarantowanymi cenami zakupu. To ceny wywoławcze w przetargach. Jeżeli danym mieszkaniem zainteresuje się więcej osób, licytacja może zakończyć się na wyższym poziomie.

Niska cena części lokali może też wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Dlatego przed przystąpieniem do przetargu znaczenie mają nie tylko cena wywoławcza, ale również stan techniczny mieszkania, dokumentacja nieruchomości oraz wysokość wymaganego wadium.

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