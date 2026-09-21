Te drzewa można wyciąć bez zezwolenia. Kluczowe są trzy limity

Właściciel prywatnej działki ma sporą swobodę w usuwaniu znajdujących się na niej drzew, ale nie oznacza to, że każdy okaz można ściąć bez formalności. Znaczenie mają m.in. gatunek, obwód pnia, lokalizacja oraz powód planowanej wycinki.

Według źródła bez zezwolenia można usuwać drzewa, jeśli nie znajdują się na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, osoba dokonująca wycinki jest właścicielem działki, a usunięcie drzewa nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wycinka drzewa bez zezwolenia. Sprawdź obwód pnia

W przypadku części gatunków najważniejszy jest obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm. Dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego limit wynosi 80 cm. Jeśli pień go nie przekracza, drzewo można usunąć bez zezwolenia.

Dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platana klonolistnego granicą jest 65 cm. W przypadku pozostałych gatunków limit wynosi 50 cm. Źródło wymienia także bożodrzew gruczołkowaty. Jeśli odpowiedni limit obwodu zostanie przekroczony, trzeba zgłosić zamiar wycinki.

Własna działka nie zawsze wystarczy

Samo to, że drzewo znajduje się na prywatnym gruncie, nie daje automatycznie prawa do usunięcia go bez żadnych formalności. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na większe drzewa oraz nieruchomości objęte ochroną.

Znaczenie mają także przepisy dotyczące ochrony przyrody. W źródle wskazano, że okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października, choć dla niektórych gatunków może być inny. Dlatego za najlepszy czas na wycinkę uznaje się okres po 15 października i przed 1 marca.

Drzewa owocowe na innych zasadach

Prościej wygląda sytuacja w przypadku drzew owocowych. Co do zasady można je wycinać bez zezwolenia niezależnie od gatunku oraz obwodu pnia. Dotyczy to m.in. jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni czy brzoskwini.

Podobnie traktowane są popularne krzewy owocowe, takie jak maliny i agrest. Trzeba jednak uważać na rośliny, które przypominają drzewa owocowe, ale nie zawsze są do nich zaliczane. W razie wątpliwości warto sprawdzić konkretny gatunek.

Suche drzewo również podlega zasadom

Uschnięcie drzewa nie oznacza automatycznie, że można je ściąć bez formalności. Według źródła suche drzewa podlegają takim samym zasadom jak zdrowe. Mniej formalności dotyczy sytuacji, gdy właściciel usuwa drzewo ze swojej działki na własne potrzeby, a nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

W takich okolicznościach źródło wskazuje na zgłoszenie, choć również tutaj przewidziane są wyjątki.

Ile kosztuje profesjonalna wycinka?

W 2026 roku koszt usunięcia jednego drzewa przez firmę może wynosić od około 300 zł do nawet kilku tysięcy złotych. Za małe drzewo do 5 metrów trzeba zwykle zapłacić 300–700 zł, a za drzewo o wysokości 6–12 metrów około 600–1500 zł.

Usunięcie dużego drzewa może kosztować od 1200 do 3000 zł lub więcej. W przypadku bardzo dużych i niebezpiecznych okazów rachunek może przekroczyć 5 tys. zł. Do ceny często trzeba doliczyć wywóz gałęzi i drewna, pocięcie pnia oraz usunięcie albo frezowanie karpy.

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