Dwa dni wolnego z rzędu zamiast zakazu? Jest nowy pomysł na handel w niedziele

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja proponująca gruntowną zmianę obecnych zasad handlu w niedziele. Jej autor chce odejścia od ograniczeń w otwieraniu sklepów, ale jednocześnie proponuje wprowadzenie mocniejszych gwarancji odpoczynku dla pracowników handlu i logistyki.

Petycję złożono 5 sierpnia 2026 r., a resort opublikował ją 11 września. Ministerstwo obecnie analizuje dokument, a przewidywany termin załatwienia sprawy przypada najpóźniej 5 listopada 2026 r. Propozycja nie ma statusu rządowego projektu ustawy.

Handel we wszystkie niedziele w zamian za dłuższy odpoczynek

Główny pomysł zakłada możliwość prowadzenia handlu również w niedziele. W zamian osoba pracująca w weekend albo w systemie zmianowym miałaby mieć zagwarantowane co najmniej dwa kolejne dni wolne.

Według propozycji taki blok obejmowałby minimum 48 godzin wolnego oraz wymagany odpoczynek dobowy. Łącznie oznaczałoby to co najmniej 59 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Dwa kolejne dni wolnego dla pracownika

Do petycji dołączono propozycje konkretnych zmian w Kodeksie pracy. Pracownik miałby w każdym 168-godzinnym okresie otrzymywać co najmniej dwa kolejne dni wolne. Autor chce także zakazu takiego przesuwania godzin pracy, które skracałoby wymagany odpoczynek.

Propozycja przewiduje ponadto dodatkowe zasady rozpoczynania pracy po świętach i dniach wolnych. Siedmiodniowy okres pracy miałby być liczony jako ruchomy okres 168 godzin. Ewentualne przepisy miałyby zacząć obowiązywać 30 dni od ich ogłoszenia.

Autor petycji wskazuje na korzyści gospodarcze

W uzasadnieniu pojawia się również argument dotyczący gospodarki. Zdaniem autora dwa kolejne dni odpoczynku pozwalałyby pracownikom korzystać z czasu wolnego również w środku tygodnia. Miałoby to prowadzić do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego i konsumpcji.

Autor wiąże z takim rozwiązaniem możliwość zwiększenia konsumpcji i wpływów z VAT oraz ograniczenia weekendowych korków. W materiale zaznaczono jednak, że petycja nie zawiera analizy ekonomicznej pozwalającej określić skalę takich efektów.

Resort dopiero analizuje propozycję

Na tym etapie nie można mówić o przesądzonym zniesieniu zakazu handlu. MRPiPS informuje jedynie, że petycja nr 186/2026 jest analizowana. Dopiero ewentualna decyzja o rozpoczęciu prac legislacyjnych oznaczałaby przejście do kolejnego etapu.

Obecnie nadal obowiązują dotychczasowe ograniczenia. Sama petycja nie zmienia przepisów ani kalendarza niedziel handlowych. W 2026 r. przewidziano osiem takich niedziel. Po pięciu, które już minęły, do końca roku pozostają trzy: 6, 13 i 20 grudnia.

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