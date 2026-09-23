Leży w tysiącach domów. Za kilogram można dostać nawet ponad 400 zł

Stare narzędzia i metalowe elementy przechowywane w domu, garażu czy warsztacie mogą okazać się źródłem dodatkowych pieniędzy. Ceny wybranych metali w skupach wzrosły, ale ich wartość jest mocno zróżnicowana. Znaczenie ma nie tylko rodzaj surowca, lecz także jego jakość, sposób przygotowania oraz moment sprzedaży.

Na ceny metali wpływają m.in. sytuacja na światowych rynkach, popyt, dostępność surowców i kondycja gospodarki. Znaczenie mają także potrzeby takich branż jak energetyka, elektronika czy budownictwo. Stawki mogą zmieniać się również pod wpływem wydarzeń geopolitycznych i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Cena węglika spiekanego może przekraczać 400 zł za kilogram

Szczególnie wartościowym materiałem jest węglik spiekany. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji narzędzi skrawających, w tym frezów i wierteł. To właśnie w takich przedmiotach może znajdować się materiał, za który skupy oferują wysokie stawki.

Cena zależy jednak od postaci i jakości surowca. Jak podaje WNP za „Faktem”, w wielu skupach stawka przekracza 50 zł za kilogram. Za niektóre elementy można natomiast otrzymać od 200 do ponad 400 zł za kilogram.

Miedź również osiąga wysokie ceny

Wysoko wyceniana pozostaje także miedź. Ze względu na bardzo dobre właściwości przewodzenia jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu, co przekłada się na zainteresowanie tym surowcem ze strony skupów.

Za kilogram miedzi można otrzymać średnio od około 32 do ponad 41 zł. Ostateczna stawka zależy przede wszystkim od jakości oraz stopnia oczyszczenia sprzedawanego materiału.

Aluminium, mosiądz i stal też mogą przynieść pieniądze

Do skupu można oddać również bardziej powszechne metale, takie jak aluminium, mosiądz czy stal nierdzewna. W ich przypadku cena za kilogram jest niższa niż przy miedzi lub węgliku spiekanym.

Nie oznacza to jednak, że sprzedaż jest nieopłacalna. Przy większej ilości zgromadzonego materiału nawet tańsze metale mogą przynieść zauważalną kwotę. Duże znaczenie ma więc nie tylko jednostkowa cena, lecz również masa zgromadzonego złomu.

Przed sprzedażą warto przygotować złom

Cenniki w skupach nie są stałe, dlatego osoby planujące sprzedaż powinny sprawdzić aktualne stawki. Wybór odpowiedniego momentu może mieć znaczący wpływ na uzyskaną kwotę.

Znaczenie ma również przygotowanie materiału. Posegregowanie oraz oczyszczenie metali często pozwala uzyskać korzystniejszą wycenę. W przypadku przedmiotów zawierających węglik spiekany różnice są szczególnie duże – w zależności od rodzaju i jakości materiału stawki mogą wynosić od kilkudziesięciu do ponad 400 zł za kilogram.

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