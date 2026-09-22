Euro w dół, frank w górę. Kursy walut 22 września 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 22 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7934 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3463 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6218 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0671 zł.

Jakie kursy walut 22 września? Frank w górę, euro w dół

Kursy walut – wtorek, 22 września

dolar – 3,7934 zł

euro – 4,3463 zł

frank szwajcarski – 4,6218 zł

funt szterling – 5,0671 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 21 września

dolar – 3,7931 zł

euro – 4,3545 zł

frank szwajcarski – 4,6070 zł

funt szterling – 5,0761 zł

Kursy walut – piątek, 18 września

dolar – 3,7998 zł

euro – 4,3633 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 5,0804 zł

Kursy walut – czwartek, 17 września

dolar – 3,8030 zł

euro – 4,3632 zł

frank szwajcarski – 4,6076 zł

funt szterling – 5,0942 zł

Kursy walut – środa, 16 września

dolar – 3,7639 zł

euro – 4,3435 zł

frank szwajcarski – 4,5968 zł

funt szterling – 5,0703 zł

Kursy walut – wtorek, 15 września

dolar – 3,7667 zł

euro – 4,3445 zł

frank szwajcarski – 4,6069 zł

funt szterling – 5,0756 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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