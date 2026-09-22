Euro w dół, frank w górę. Kursy walut 22 września 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 22 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7934 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3463 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6218 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0671 zł.
Jakie kursy walut 22 września? Frank w górę, euro w dół
Kursy walut – wtorek, 22 września
- dolar – 3,7934 zł
- euro – 4,3463 zł
- frank szwajcarski – 4,6218 zł
- funt szterling – 5,0671 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 21 września
- dolar – 3,7931 zł
- euro – 4,3545 zł
- frank szwajcarski – 4,6070 zł
- funt szterling – 5,0761 zł
Kursy walut – piątek, 18 września
- dolar – 3,7998 zł
- euro – 4,3633 zł
- frank szwajcarski – 4,6085 zł
- funt szterling – 5,0804 zł
Kursy walut – czwartek, 17 września
- dolar – 3,8030 zł
- euro – 4,3632 zł
- frank szwajcarski – 4,6076 zł
- funt szterling – 5,0942 zł
Kursy walut – środa, 16 września
- dolar – 3,7639 zł
- euro – 4,3435 zł
- frank szwajcarski – 4,5968 zł
- funt szterling – 5,0703 zł
Kursy walut – wtorek, 15 września
- dolar – 3,7667 zł
- euro – 4,3445 zł
- frank szwajcarski – 4,6069 zł
- funt szterling – 5,0756 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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