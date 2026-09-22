Dzień darmowej komunikacji miejskiej. W tym polskim mieście mają ją na co dzień

22 września przypada Europejski Dzień bez Samochodu, w związku z czym w wielu regionach Polski obowiązuje dziś darmowa komunikacja. Są jednak miejsca, gdzie bezpłatne przejazdy autobusami obowiązują na co dzień. Od lipca z taką sytuacją mamy do czynienia w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie).

Okazuje się, że po wprowadzenie bezpłatnej komunikacji pasażerów w mieście wyraźnie przybyło. W sierpniu było ich o 30 proc. więcej niż przed rokiem, a we wrześniu liczba podróżujących jest jeszcze większa. – W tamtym roku wzrost, jeśli chodzi o sierpień i wrzesień, wyniósł 42 procent. Jeśli w tym roku taki sam wzrost procentowy się utrzyma, to przewieziemy rekordową liczbę pasażerów, jeżeli chodzi o naszą spółkę – mówi w rozmowie z TVP Kielce Robert Mach, prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Darmowa komunikacja w Skarżysku-Kamiennej. Od października nowe zasady

Warto podkreślić, że do końca września przejazdy są darmowe dla każdego pasażera. Od października na ten przywilej będą mogli liczyć posiadacze Skarżyskiej Karty Mieszkańca. Dokument otrzymają osoby zameldowane i rozliczające podatek PIT w mieście. Konieczne będzie również złożenie deklaracji śmieciowej. – To jest ukłon w kierunku osób, które tu rozliczają podatki, ale też przypomnienie, że ich obowiązkiem jest wnoszenie opłaty za śmieci – podkreśla Izabela Szwagierek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Skarżyską Kartę Mieszkańca można wyrobić w urzędzie miejskim (w formie fizycznej lub wirtualnej). Wnioski można składać również drogą elektroniczną. Dotychczas wpłynęło ich blisko pięć tysięcy.

Urzędnicy apelują, aby z tym nie zwlekać, ponieważ przy dużej liczbie wniosków wydanie karty przed zmianą zasad może nie być możliwe.

Koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji w Skarżysku-Kamiennej szacuje się na ok. 1,7 mld zł rocznie.

Skarżysko-Kamienna to drugie miasto w woj. świętokrzyskim z darmową komunikacją. W 2022 roku na takie rozwiązanie zdecydowały się Starachowice.

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