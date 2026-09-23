Oferują pomoc przy znanym świadczeniu. ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że otrzymuje sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające.

ZUS ostrzega przed oszustami

Instytucja przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS.

– Pracownicy Zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, np. członka rodziny. Pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS – podkreśla ZUS.

W razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższa placówką ZUS, Centrum Kontaktu Klientów ZUS (pod numerem 22 560 16 00 lub adresem e-mail [email protected]) lub policją.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Od 2026 roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Świadczenie jest skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma przy tym górnej granicy wieku, dlatego może je otrzymać zarówno osiemnastolatek, jak i osoba w wieku 60, 70 czy 80 lat, jeśli spełnia określone warunki.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw wystąpić do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia br. w przypadku osób, które po raz pierwszy ubiegają się o taką decyzję, poziom potrzeby wsparcia jest ustalany od dnia wydania decyzji, a nie od dnia złożenia wniosku do WZON (np. jeśli wniosek został złożony w lutym, a decyzja wydana w czerwcu, poziom potrzeby wsparcia będzie ustalony od dnia wydania decyzji w czerwcu). Inaczej wygląda to w przypadku kolejnej decyzji. Jeśli kończy się ważność dotychczasowej, poziom potrzeby wsparcia ustalany jest od następnego dnia po jej wygaśnięciu. Natomiast gdy składany jest nowy wniosek, ponieważ zmieniła się zdolność danej osoby do samodzielnego funkcjonowania, poziom tej potrzeby będzie ustalany od dnia wydania nowej decyzji.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji WZON można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Wnioski są przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od poziomu potrzeby wsparcia i wynosi od 40 do 220 procent renty socjalnej.

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