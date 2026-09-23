Ważna zmiana dla emerytów i rencistów. ZUS wydał komunikat

Od 13 lipca ZUS wydaje legitymacje emeryta-rencisty według nowego wzoru. Zmiana obejmuje zarówno dokument w postaci plastikowej karty, jak i jego elektroniczną wersję. Nie oznacza jednak, że osoby posiadające już legitymację muszą występować o kolejną.

Funkcja dokumentu pozostała bez zmian. ZUS zmodyfikował natomiast jego wzór, a w przypadku plastikowej karty zastosował dodatkowe rozwiązania mające zabezpieczać ją przed sfałszowaniem.

Nowa legitymacja emeryta-rencisty z dodatkowymi zabezpieczeniami

Jednym z zastosowanych zabezpieczeń jest gilosz, czyli skomplikowane i cienkie linie tworzące tło dokumentu. Kolejnym jest mikrodruk – bardzo mały tekst, którego nie można odczytać gołym okiem.

Każda karta ma również unikatowy numer. Jest on nanoszony na stałe już na etapie produkcji blankietu. Zmiany dotyczą więc przede wszystkim wyglądu oraz zabezpieczeń dokumentu, a nie jego dotychczasowej funkcji.

Czy trzeba wymienić starą legitymację?

ZUS podkreśla, że seniorzy nie muszą składać wniosku o wydanie dokumentu według nowego wzoru. Nie ma również konieczności wymiany posiadanej już legitymacji tylko dlatego, że od 13 lipca wydawane są nowe karty.

Dokumenty wystawione według wcześniejszych wzorów zachowują ważność przez okres, który został na nich wskazany. Oznacza to, że sama zmiana wzoru nie powoduje utraty ważności dotychczasowej legitymacji.

Kto może otrzymać legitymację?

Legitymacja przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument pozwala potwierdzić przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia.

Jedną z korzyści są ustawowe ulgi na przejazdy pociągami PKP Intercity. Posiadaczom dokumentu przysługują dwa przejazdy w ciągu roku ze zniżką 38 proc. w drugiej klasie. W komunikacji miejskiej zasady ulg ustalają poszczególne samorządy.

Legitymacja daje dostęp do ulg i zniżek

Dokument uprawnia także do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W niektórych aptekach i placówkach rehabilitacyjnych jego posiadacze mogą otrzymać dodatkowe rabaty na nierefundowane leki lub zabiegi. Zniżki mogą być dostępne również w sanatoriach i przy turnusach rehabilitacyjnych.

Legitymacja może przynieść oszczędności także podczas korzystania z oferty kulturalnej i sportowej. Zniżki dla seniorów oferują m.in. teatry, muzea, galerie, kina, baseny i miejskie centra fitness.

Czytaj też:

Siedzenie w domu z dzieckiem popłaca. ZUS wlicza je do emerytury Czytaj też:

Ważna zmiana w legitymacji emeryta-rencisty. ZUS wydał komunikat