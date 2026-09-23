Tysiące osób nie chcą iść do wojska. Padł rekord, liczba wniosków wystrzeliła

Coraz więcej osób w Niemczech chce skorzystać z prawa do odmowy pełnienia służby wojskowej z powodów sumienia. W pierwszej połowie 2026 roku do Federalnego Biura ds. Rodziny i Spraw Społecznych wpłynęły 5862 wnioski. To już więcej niż przez cały poprzedni rok.

W 2025 roku zarejestrowano 3867 takich wniosków. Oznacza to, że wynik z sześciu miesięcy 2026 roku był o ponad połowę wyższy niż z całych wcześniejszych 12 miesięcy. Dane przekazane RND przez Federalne Biuro ds. Rodziny i Spraw Społecznych pokazują również, że liczba wniosków jest wyższa niż w 2011 roku, kiedy zawieszono obowiązkowy pobór.

Odmowa służby wojskowej w Niemczech. Wniosków szybko przybywa

Wzrost zbiegł się z obowiązującym od początku 2026 roku nowym modelem służby wojskowej. Młodzi mężczyźni otrzymują kwestionariusze dotyczące m.in. ich gotowości do służby. Odpowiedź jest w ich przypadku obowiązkowa, podczas gdy kobiety mogą wypełniać formularz dobrowolnie.

Zmiany mają wspierać zwiększanie liczebności Bundeswehry. Jednocześnie w Niemczech nie zniknęło prawo do odmowy służby wojskowej z bronią z powodów sumienia. Osoby, które chcą z niego skorzystać, mogą wystąpić o formalne uznanie za odmawiające takiej służby.

Trzeba uzasadnić swoją decyzję

Sam wniosek nie wystarcza. Osoba ubiegająca się o uznanie prawa do odmowy musi przedstawić uzasadnienie swojej decyzji. Powinno ono wykazywać, że sprzeciw wobec służby z bronią wynika z przekonań i sumienia.

Federalne przepisy przewidują formalne uznanie wnioskodawcy, jeśli dokumentacja jest kompletna, przedstawione powody uzasadniają odmowę, a okoliczności nie dają podstaw do zakwestionowania prawdziwości jego oświadczeń. W razie wątpliwości możliwe jest wezwanie do dodatkowych pisemnych wyjaśnień, a następnie przeprowadzenie przesłuchania.

Wniosków jest więcej, ale rośnie też przeciwna grupa

Dane z pierwszej połowy roku pokazują wyraźny wzrost zainteresowania odmową służby. Warto jednak zaznaczyć, że jednocześnie część osób rezygnuje z wcześniej uzyskanego statusu.

W pierwszym półroczu 2026 roku Federalne Biuro odnotowało 402 takie przypadki. Dla porównania w całym 2025 roku było ich 781, w 2024 roku 626, a rok wcześniej 536. Po rezygnacji dana osoba nie jest już prawnie traktowana jako odmawiająca służby wojskowej.

Bundeswehra jednocześnie zwiększa liczebność

Rekordowa liczba wniosków o odmowę nie oznacza, że zainteresowanie służbą wojskową spada w całym społeczeństwie. Według danych niemieckiego resortu obrony w lipcu Bundeswehra liczyła około 186,7 tys. żołnierzy – najwięcej od 13 lat.

W porównaniu z lipcem 2025 roku liczebność wzrosła o około 3700 osób. Resort informował również o wzroście liczby kandydatów i przyjęć do służby. Dane pokazują więc dwa równoległe zjawiska: przybywa zarówno osób zainteresowanych Bundeswehrą, jak i tych, które formalnie występują o prawo do odmowy służby z bronią.

Czytaj też:

Wojsko wyprzedaje mieszkania. Ceny zaczynają się od 78 tys. zł Czytaj też:

Polskie wojsko wydało pilny komunikat. Lotniska w dwóch miastach były zamknięte