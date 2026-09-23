Te produkty najmocniej zdrożały w sklepach. TOP 5

Raport „Indeks cen w sklepach detalicznych" przygotowany przez UCE RESEARCH i Uniwersytet WSB Merito pokazuje, że w sierpniu codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 1,7 proc. względem analogicznego okresu 2025 roku wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej.

Ceny nieco w górę. Chemia gospodarcza i karma dla zwierząt drożeją najmocniej

Analizą objęto 17 kategorii. Jak się okazuje w poprzednim miesiącu najmocniej zdrożała chemia gospodarcza (wzrost o 6,7 proc. rok do roku). Wyraźnie, bo o 5,7 proc. poszły w górę ceny karm dla zwierząt. Na najniższym stopniu niechlubnego podium znalazły się natomiast napoje bezalkoholowe (wzrost o 5,1 proc.). Kolejne miejsca zajmują artykuły dla dzieci, a także słodycze i desery (odpowiednio o 4,7 proc. i 4,2 proc.).

– Sierpniowe roszady w dynamice cen pokazują wyraźną polaryzację na sklepowych półkach. Podczas gdy cały koszyk detaliczny hamuje, wybrane kategorie notują przyspieszenie. Ta rozbieżność wynika ze zderzenia sztywnych kosztów produkcji z elastycznymi strategiami promocyjnymi sieci handlowych – komentuje prof. Sławomir Jankiewicz z Uniwersytetu WSB Merito.

Jankiewicz wskazuje, że produkty z takich kategorii jak chemia gospodarcza, karmy dla zwierząt oraz napoje, są ciężkie i mają znaczną objętość. – Koszty ich transportu obciążają finalną marżę, tymczasem w sierpniu ceny paliw wrosły aż o 24,2 proc. rok do roku. Do tego dochodzą wysokie koszty operacyjne i przetwórcze. W przypadku napojów barierami dla obniżek są również opłata cukrowa oraz inwestycje infrastrukturalne handlu w system kaucyjny. Z kolei segment producentów karm dla zwierząt ponosi wyższe wydatki związane z nowymi regulacjami środowiskowymi dot. opakowań i śladu węglowego – tłumaczy ekspert.

Tłuszcze znów mocno w dół

Imponujący spadek cen – podobnie jak w lipcu – odnotowały produkty tłuszczowe (aż o 15,4 proc. rok do roku). – Wysoki spadek cen tłuszczów wynika z bazy porównawczej, tj. znacznie wyższych cen w ubiegłym roku. W porównaniu miesiąc do miesiąca sytuacja nie wygląda już tak spektakularnie – wyjaśnia dr Artura Fiks z Uniwersytetu WSB Merito.

W sierpniu potaniały również dodatki spożywcze (o 5,9 proc.), nabiał (o 2,3 proc.), a także produkty sypkie (o 1,3 proc.).

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