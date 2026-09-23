Klienci PKO BP otrzymują dziwne telefony. Bank wydał oświadczenie ws. połączeń

PKO Bank Polski wymienia 81 535 67 65 wśród numerów, z których kontaktuje się z klientami. Połączenie może pojawić się po skorzystaniu z bankowości internetowej, w tym po aktywacji aplikacji mObywatel. Dla osoby, która właśnie wykonała taką czynność, telefon od automatu bywa zaskoczeniem.

Numer 81 535 67 65. Czy to telefon z PKO BP?

Bank podaje na swojej stronie również inne używane numery: 81 535 60 60, 22 866 45 55 i 800 777 000. Obecność numeru na tej liście potwierdza, że PKO BP z niego korzysta. Nie potwierdza jednak autentyczności każdego połączenia, podczas którego wyświetli się on na ekranie.

Jak wyjaśniał bank, automatyczna rozmowa może służyć potwierdzeniu, czy to klient samodzielnie i świadomie aktywował mObywatela. Dzwoniąca Wirtualna Asystentka przedstawia cel połączenia i pyta o wykonaną czynność. Taki kontakt różni się od rozmowy z konsultantem PKO BP, dlatego może wzbudzić podejrzenia nawet wtedy, gdy następuje tuż po aktywacji aplikacji. Jeśli aktywacja nie była twoim działaniem, potraktuj telefon jako sygnał do pilnego kontaktu z bankiem przez oficjalną infolinię lub aplikację IKO.

Prawdziwy numer na ekranie? PKO BP: To jeszcze nie dowód

PKO BP ostrzega przed podszywaniem się pod jego numery. Oszust może sprawić, że na ekranie telefonu pojawi się numer wyglądający na bankowy. Dlatego podczas rozmowy nie podawaj hasła do iPKO, kodów autoryzacyjnych ani danych karty. Nie instaluj też programu na polecenie dzwoniącego.

Gdy rozmawiasz z osobą podającą się za pracownika banku, możesz poprosić o weryfikację jej tożsamości w IKO. Jeśli rozmowa budzi wątpliwości, zakończ ją i samodzielnie połącz się z bankiem, wybierając numer z oficjalnej strony PKO BP lub dzwoniąc przez aplikację.

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