Nie masz telewizora? Taka opłata była planowana. Wiadomo, co stanie się w 2027 roku

Abonament radiowo-telewizyjny miał zostać zastąpiony zupełnie nowym rozwiązaniem. Według opisywanych wcześniej założeń od 2027 roku planowano wprowadzenie opłaty audiowizualnej, która nie byłaby powiązana z posiadaniem zarejestrowanego radia lub telewizora.

Oznaczałoby to dużą zmianę dla podatników. Opłata miała być pobierana przez fiskusa przy rozliczeniu podatku dochodowego, a obowiązek jej uiszczania mógłby objąć także osoby, które nie mają tradycyjnego telewizora ani radia.

Abonament RTV w 2027 roku jednak pozostaje

Na dziś nie można jednak przedstawiać tego rozwiązania jako zmiany, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła bowiem stawki dotychczasowego abonamentu właśnie na 2027 rok.

Miesięczna opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 10,80 zł. W przypadku telewizora albo zestawu telewizyjnego i radiowego będzie to 34,50 zł miesięcznie. Przy opłaceniu całego roku z góry stawki wyniosą odpowiednio 116,70 zł i 372,60 zł.

Nowa opłata miała wynosić około 8–9 zł

Wcześniejsze założenia dotyczące reformy przewidywały odejście od abonamentu związanego z posiadaniem odbiornika. Zgodnie z opisanym planem nowa opłata miała wynosić około 8–9 zł miesięcznie i być przypisana bezpośrednio do podatnika.

W takim modelu zniknęłaby konieczność samodzielnego regulowania należności na rachunek Poczty Polskiej. Nie byłoby również znaczenia, czy dana osoba posiada urządzenie pozwalające na odbiór programów. Opłata miała podlegać corocznej waloryzacji.

Kontrole Poczty Polskiej miały zniknąć

Zmiana modelu finansowania oznaczałaby również odejście od obecnego systemu kontroli. Dziś obowiązek abonamentowy jest związany z posiadaniem odbiornika, a kontrolerzy Poczty Polskiej mogą sprawdzać m.in., czy urządzenie zostało zarejestrowane.

Gdyby opłatę powiązano bezpośrednio z podatnikiem i pobierał ją fiskus, takie kontrole straciłyby uzasadnienie. Była to jedna z najważniejszych różnic pomiędzy obecnym systemem a opisywanym wcześniej modelem opłaty audiowizualnej.

KRRiT podniosła stawki na 2027 rok

W 2026 roku miesięczny abonament wynosi 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor albo telewizor i radio. W 2027 roku obie kwoty wzrosną – odpowiednio do 10,80 zł i 34,50 zł.

KRRiT wyjaśnia, że nowe stawki wynikają z przewidzianej ustawą corocznej waloryzacji. Oznacza to, że według obecnego stanu prawnego w 2027 roku nadal funkcjonować będzie abonament RTV, a nie opisana wcześniej powszechna opłata w wysokości około 8–9 zł miesięcznie.

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